На Буковине представители Партии регионов уже ночуют под избиркомами

С прошлой ночи представители Партии регионов ночуют под областной, городскими и районными территориальными избирательными комиссиями, чтобы первыми подать документы для регистрации своих кандидатов.

Как передает корреспондент УНИАН, люди сидят под избиркомами еще с 3-х часов ночи и говорят, что будут дежурить до тех пор, пока ТИК не откроет двери и не пригласит первого по очереди подавать свои документы».

Как известно, согласно ч. 7 ст. 66 Закона о местных выборах, порядковый номер в избирательном бюллетене определяется в зависимости от времени, когда будут поданы документы на регистрацию.

29 сентября - первый день подачи документов в избирательные комиссии для регистрации.