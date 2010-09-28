На Буковине представители Партии регионов уже ночуют под избиркомами
13:55, 28 сентября 2010Политика
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Место в очереди имеет значение?
С прошлой ночи представители Партии регионов ночуют под областной, городскими и районными территориальными избирательными комиссиями, чтобы первыми подать документы для регистрации своих кандидатов.
Как передает корреспондент УНИАН, люди сидят под избиркомами еще с 3-х часов ночи и говорят, что будут дежурить до тех пор, пока ТИК не откроет двери и не пригласит первого по очереди подавать свои документы».
Как известно, согласно ч. 7 ст. 66 Закона о местных выборах, порядковый номер в избирательном бюллетене определяется в зависимости от времени, когда будут поданы документы на регистрацию.
29 сентября - первый день подачи документов в избирательные комиссии для регистрации.
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