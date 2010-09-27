Сегодня в Вашингтоне начались украинско-американские консультации по вопросам обороны.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, от украинской стороны в мероприятии принимает участие делегация в составе представителей центрального аппарата военного ведомства и Генерального штаба ВСУ во главе с заместителем министра обороны Борисом АНДРЕСЮКОМ.

Делегацию Министерства обороны США на консультациях возглавляет помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности, посол Александр ВЕРШБОУ.

Программой визита на сегодня предусмотрена встреча заместителя министра обороны Б.АНДРЕСЮКА с послом Украины в США Александром МОЦИКОМ.

После этого члены украинской делегации отбудут в Национальный университет обороны США, где встретятся с президентом университета вице-адмиралом Энном РОНДЮ, вице-президентом по академическим вопросам доктором Джоном ЯГЕРОМ и начальником факультета Национального военного колледжа Национального университета обороны США полковником Андресом ПЛУМПУ.

В ходе визита украинская делегация примет участие в возложении цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

В Зеркальном зале Посольства Украины, состоится встреча членов украинской делегации с членами Американско-Украинского бизнесового совета.

Завтра, 28 сентября, в Пентагоне при участии представителей украинской и американской военных делегаций запланированы брифинги и заседания рабочих групп.

В частности, стороны обсудят цели, задачи, достижения и проблемные вопросы двусторонних консультаций по вопросам обороны в 2009 году, вопросы сотрудничества в отрасли безопасности между Украиной и США в 2010 году, сотрудничество в сфере региональной безопасности, ход проведения в Украине стратегического оборонного осмотра, актуальные вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества.

Как ожидается, значительное внимание будет уделено состоянию выполнения Государственной программы развития ВСУ на 2006–2011 годы, разработке Концепции дальнейшего реформирования ВСУ на период до 2015 года.

Отдельно в Пентагоне предусмотрены встречи Б.АНДРЕСЮКА с заместителем помощника министра обороны США по вопросам Афганистана и Пакистана Джоном ХИЛЛОМ, заместителем помощника министра обороны США по вопросам личного состава и готовности Сэмюэлем КЛЯЙНМАНОМ и заместителем помощника министра обороны США по вопросам развития сил Дэвидом ОЧМАНЕКОМ.

Кроме того, Б.АНДРЕСЮК планирует встретиться с представителями офиса помощника министра обороны США по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности и обсудить вопросы развития возможностей.

В свою очередь, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ вице-адмирал Игорь КАБАНЕНКО, который входит в состав украинской делегации, встретится с заместителем начальника Управления планирования и политики Объединенного штаба ВС США генерал-лейтенантом Чарльзом ЯКОБИ.

В этот же день в Госдепартаменте США Б.АНДРЕСЮК встретится с заместителем помощника Государственного секретаря США Нэнси МАКЕЛДОУНИ.

В среду, 29 сентября, в Пентагоне состоится двусторонняя встреча Б.АНДРЕСЮКА и А.ВЕРШБОУ.

После этого запланированы пленарное заседание, во время которого со вступительным словом обратятся заместитель помощника министра обороны США по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, Украиной и Евразией офиса министра обороны США доктор Селеста ВОЛЛАНДЕР и Б.АНДРЕСЮК, а также совместное заседание, брифинги рабочих групп, пленарные сессии, обсуждения и подведение итогов работы.

В этот же день украинская делегация отбудет в Украину.