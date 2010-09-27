Страны Сахеля активизируют борьбу с Аль-Каидой

Начальники генеральных штабов Алжира, Мали, Мавритании и Нигера провели в воскресенье переговоры в городе Таманрассет в алжирской Сахаре, на которых обсудили общие меры по борьбе с терроризмом в районе Сахеля (пустынного пояса Африки от Мавритании до Судана).

"Необходимо проявить ответственность и приступить к выполнению своих обязательств в деле проведения конкретных хорошо спланированных и скоординированных антитеррористических операций", - заявил начальник генштаба алжирской армии Ахмед Салах, слова которого цитирует РИА "Новости".

Антитеррористическая встреча в Алжире прошла на фоне обострения ситуации в странах исламского Магриба, где действуют боевики "Аль-Каиды". В частности, правительственные войска Мавритании потеряли несколько военных убитыми в столкновениях с ними. В Нигере исламистами были похищены семь сотрудников французской фирмы, в том числе пять граждан Франции и двое африканцев. Предположительно, заложники удерживаются на север Мали близ границы с Алжиром.

Год назад Алжир, Ливия, Мавритания, Мали и Нигер приняли общий план по борьбе с отделением "Аль-Каиды" в регионе. Согласно документу, эти государства должны создать общую военную группировку численностью 25 тысяч человек, в которую войдут профессиональные военные и 3 тысячи ополченцев из племен, проживающих на территории Нигера, Мавритании и Мали. Кроме того, стороны создают общую базу данных, в которую будет поступать вся информация о деятельности регионального отделения "Аль-Каиды".

А в апреле этого года в алжирском городе Таманрассет был сформирован региональный центр по борьбе с терроризмом и совместный комитет оперативных штабов.

Организация "Аль-Каида" в странах исламского Магриба" является наиболее опасной экстремистской группировкой в регионе. На ее счету множество дерзких и жестоких акций, в том числе похищений и убийств иностранцев. Террористы скрываются от преследования в малонаселенных районах Сахары на стыке границ Алжира, Мали и Нигера. Зачастую, скрываясь от преследования, они перемещаются на территорию соседнего государства.

По данным СМИ, инициатором совместной борьбы с "Аль-Каидой" выступил Алжир, который рассчитывает таким образом исключить любую вероятность внешнего военного вмешательства (со стороны США и Франции) в регионе под предлогом борьбы с терроризмом. По мнению алжирского руководства, страны региона должны сами нести ответственность за безопасность в Сахаре.