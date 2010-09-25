Ющенко: действия нынешней власти могут привести к утрате независимости

Действия нынешней власти могут привести к утрате Украиной независимости, сказал лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО вчера на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, он подверг критике действия власти в направлении уничтожения истории и памяти украинцев, а также преследования людей, которые пытаются сохранить украинскую историю.

«Я просил бы не быть наивными. Речь идет о том, что у нации, у которой нет своих героев, своей истории, нет перспективы», - сказал он, добавив, что у такой нации рано или поздно отнимут независимость.

Также В.ЮЩЕНКО выразил сожаление, что сегодня высшее руководство государства не осознает, что наносит большой вред стране, не признавая Голодомор геноцидом. «Мне досадно, что Президент Украины имел неосторожность сознательно или неосознанно заявлять, что голод 1933 года не является для него геноцидом», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что не знает ни одной страны мира, которая бы легкомысленно относилась к таким вещам. «Это свидетельство того, что мы неадекватны к этим ценностям», - сказал В.ЮЩЕНКО, в очередной раз подчеркнув, что сегодня в Украине происходит “насилие истории”. “Из нашей истории хотят сделать секретную страницу”, - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что не может этого понять.

Кроме того, он раскритиковал ситуацию со свободой слова в государстве. В.ЮЩЕНКО заметил, что в последние годы демократия, свобода слова воспринималась как данность, а сегодня их можно легко утратить, если журналисты не будут занимать активную позицию. «Я просил бы вас (журналистов) не спать на свободе и делать свое профессиональное журналистское дело. Думаю, мало от кого что-то так зависит, как от вас», - сказал В.ЮЩЕНКО и добавил, что без свободы слова можно потерять не только демократию, но и независимость.