Григорий Немыря: пренебрежение Украиной опасно для Европы

Одно из ведущих немецких изданий DieWelt опубликовало статью экс-вице-премьер-министра украинского правительства, заместителя председателя партии «Батькивщина» Григория Немыри, «Европа и новые мировые государства» Мировой центр тяжести смещается в восточном направлении настолько быстро, что мы, европейцы, почти чувствуем как под нашими ногами движется земля. Поскольку почти все основные действующие лица на международной арене сегодня заново определяют свои роли, реагируя на эти тектонические сдвиги, Европа должна сделать то же.

Однако, на протяжении десятилетий европейцы уделяли больше внимания объединению и конституционным вопросам, чем традиционной дипломатии. Исторические враги Европы, конечно же, доросли до политической модели, которую европейские дипломаты обычно считают приемлемой на международной арене.

Само собой, консенсус, компромисс и объединение суверенитета остаются единственными путями решения многих крупных проблем – изменения климата, нераспространения ядерного оружия – которые терзают наш мир. Однако в больших вопросах войны, мира и баланса силы, Европа, кажется, попала в ловушку между недостаточно согласованной внешней политикой и неуверенностью отдельных стран относительно того, как определять и защищать свои национальные интересы.

В противовес этому, растущие державы мира – Бразилия, Китай, Индия и Россия – настаивают не только на верховенстве своих национальных интересов, но и, как продемонстрировали провальные переговоры в Копенгагене в прошлом декабре, на суверенной свободе своих действий. Для них геополитика – это не анафема; это – основа всех их внешних действий. Идея защиты национальных интересов все еще объединяет их граждан; применение силы остается в сердце их дипломатических расчетов.

Перед лицом этой новой/старой реальности Европа должна не просто вынудить услышать себя относительно глобальных вопросов торговли и бюджетного дисбаланса, насколько бы важными они не были. Вместо этого, Европа должна определить, который из ее стратегических активов имеет значение для растущих государств мира, и использовать эти активы, чтобы получить влияние.

К сожалению, одним из ключевых стратегических активов Европы – европейскими странами, в частности Украиной, по которым проходят большие энергетические коридоры, что будут поставлять все больше ископаемых ресурсов из Среднего Востока и Средней Азии всему миру – пренебрегают, по-видимому, больше всего. Действительно, со времен российско-грузинской войны 2008 года Европа почти полностью отвернула свой взгляд от событий в этом регионе.

Такое пренебрежение одновременно неоправданно и опасно. Страны, которые лежат между Европейским Союзом и Россией, являются не только источником геополитического соревнования между Европой и Россией, но и пересекаются с национальными интересами растущих держав мира, в частности Китая.

Российско-грузинская война продемонстрировала, насколько важным является этот регион для широкого мира. После нее Китай начал систематические усилия относительно поддержки независимости прежних советских стран, предложив им огромные пакеты помощи. Страны от Беларуси до Казахстана воспользовались финансовой помощью Китая.

Китай волнует этот регион не только потому, что он обеспокоен сохранением урегулирования, которое образовалось после Холодной войны по всей Евразии, но и потому, что он осознает, что этот регион предоставит транзитные маршруты для большинства энергетических богатств Ирака, Ирана и Средней Азии. Действительно, Китай вкладывает миллиарды долларов в разработку нефтяных и газовых месторождений в Ираке и Иране. Ввиду того, что вопросы безопасности, наверное, помешают транспортировке большей части этих энергоносителей в восточном направлении, чтобы удовлетворить внутренние потребности Китая, китайским энергетическим концернам придется стать игроками на международном энергетическом рынке, что означает поставки добытых Китаем в Иране и Ираке нефти и газа для продажи на Западе.

Две страны, которые должны стать частью этого маршрута, – Турция и Украина – все больше отдаляются от ЕС. Для Турции это напряжение выражается в отсутствии прогресса с заявкой страны на членство в Евросоюзе.

Украина – другое дело. Пока Виктор Янукович нечестным путем пролагал себе путь к президентству в начале этого года, Украина имела все больше европейскую ориентацию. Сегодня же Янукович, кажется, настроен – по самым недальновидным причинам – фатально ослабить Украину как страну-транзитера энергоносителей. Действительно, его последний гамбит - это попытка продать украинский трубопровод российскому Газпрому в обмен на скидку цены газа.

Сама по себе эта идея является бессмыслицей как с экономической, так и со стратегической точки зрения. Украинскую промышленность необходимо модернизировать, а не увеличивать ее зависимость от дешевого газа, а транзит газа станет почти таким же монополистическим, как поставки газа – мрачная перспектива, ввиду последних перебоев с поставками газа между Россией и Европой.

Кроме того, украинская политика дает трещины. Охота на ведьм против оппозиции – в самом разгаре. Смелые журналисты опять начали бесследно исчезать. Крупнейший медиа-магнат страны, который одновременно возглавляет службу безопасности, расширяет свою медиа-империю за счет злоупотреблений в суде. Систематическое разрушение Януковичем демократических институтов в Украине уничтожает потенциал страны как европейского энергетического актива.

Конечно, украинцы сами должны защитить свою демократию, однако Европа также виновата, ведь у ЕС нет четкой стратегии по отношению к Востоку. Мораль и стратегия 1990-х, кульминацией которых стал «большой взрыв» расширения на восток, исчерпал себя. Сегодня в Европе ходят слухи, что «нео-финляндизация» может оказаться подходящим компромиссом для таких стран, как Украина и Грузия.

Реформирование отношений ЕС с Украиной и другими странами к востоку от Союза также могло бы помочь сформировать отношения с Россией, которая сегодня сталкивается с рядом стратегических вызовов: отношения с прежними республиками СССР; близость динамического Китая; разрытая пустота Сибири; будущее энергетических ресурсов Средней Азии, вокруг которых опять начинается «большая игра» девятнадцатого века между Россией, Китаем, Индией и Америкой. ЕС может сыграть конструктивную роль благодаря постоянному диалогу, который будет прислушиваться к проблемам России, не соглашаясь молча на все решения, которые она для них предложит.

Сегодня искусство дипломатии заключается в превращении силы в консенсус. А это требует лучших отношений со всеми растущими державами мира. Однако, это также предусматривает, прежде всего, объединяющее виденье, а не лишь рассмотрение вызовов, которые касаются всех стран, – распространение оружия, терроризм, эпидемии и изменения климата, например, - но и внимание к собственным стратегическим активам. Если ЕС хочет создать успешную политику по отношению к растущим державам мира, он должен говорить стратегическим языком, который они понимают.

Статья Григория Немыри «Европа и новые мировые государства» на сайте DieWelt