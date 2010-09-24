Литвин решил защитить одного депутата от другого

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает необоснованным претензии народного депутата Игоря САВЧЕНКО к председателю парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолию ГРИЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове.

"Обращение САВЧЕНКО – это уже не первое такое обращение. Ранее ко мне обращались четыре народных депутата, которые, кстати, не являются членами этого комитета, с аналогичной просьбой. Но ко мне поступила информация от первого заместителя председателя комитета Сергея ГРИНЕВЕЦКОГО, который утверждает, что эти "набеги" лишены каких-либо оснований", - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что право ставить вопрос об отставке председателя комитета могут председатель Верховной Рады, депутаты – члены этого комитета, и сам депутат, который возглавляет комитет.

"Следовательно, эти заявления – политическая оценка деятельности председателя комитета. У меня к этому депутату нет никаких претензий. Я не вижу дальнейшего развития этих событий", - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 сентября, народный депутат Игорь САВЧЕНКО обратился к В.ЛИТВИНУ с требованием вынести на рассмотрение Верховной Рады вопрос об отставке председателя Комитета ВР по национальной безопасности и обороне А.ГРИЦЕНКО.

Ранее группа народных депутатов обратилась к В.ЛИТВИНУ с просьбой отзывать А.ГРИЦЕНКО с должности главы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороне, в соответствии со статьей 7 Закона Украины “О комитетах Верховной Рады Украины”. Письмо подписали депутаты Олег ЧЕРПИЦКИЙ, И.САВЧЕНКО, Петр КУЗЬМЕНКО и Владимир ИВАНЕНКО.