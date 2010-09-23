Янукович в Нью-Йорке «ощутил гордость за нашу родную землю»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в мире приветствуют восстановление в государстве стабильности, порядка и начало реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Нью-Йорке, где принимает участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«Мы чувствуем, что отношение к Украине в мире становится более определенным, понятным. И предложения, которые раздаются от наших партнеров в мире, – они конкретизированы. Это мы также услышали во время сегодняшних встреч, и это очень важно», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также заявил, что Украина стала полноценным игроком в мировом содружестве, и отношение к ней серьезное.

«Я почувствовал гордость за нашу родную землю, что мы имеем свое место в мире, и оно – достойное», - подчеркнул глава государства.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «наши партнеры в мире приветствуют, что в Украине установлена стабильность, в государстве наводится порядок и начатые реформы».