Бютовцы «украсили» зал ВР

Представители фракции БЮТ сегодня, до начала пленарного заседания Верховной Рады, развесили в сессионном зале плакаты, которые призывают правительство усилить социальную защиту населения.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на ложе правительства вывешен плакат «Правительство, останови эмиссию – причину резкого роста цен», а на президиуме ВР – «Нет – повышению пенсионного возраста!».

В Верховной Раде сегодня оппозиционный день, во время которого будут рассматриваться законопроекты, предложенные оппозицией.

В повестку дня включены те законопроекты, на рассмотрении которых уже вторую неделю подряд настаивали представители фракции БЮТ, в частности, о введении моратория на повышение коммунальных тарифов и пенсионного возраста и тому подобное.