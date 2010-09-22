Янукович находится с рабочим визитом в США

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки.

В Нью-Йорке глава Украинского государства примет участие в работе 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает официальное Интернет-представительство Президента.

22 сентября В.ЯНУКОВИЧ выступит с речью на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня, посвященном прогрессу в достижении Целей развития, определенных в Декларации Тысячелетия.

23 сентября Президент выступит в Атлантическом совете США и в рамках общих дебатов 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, программа визита предусматривает ряд двусторонних встреч В.ЯНУКОВИЧА. Среди них – с председательствующим на 65-й сессии ГА ООН Йозефом ДАЙСОМ, Президентом Австрии Хайнцом ФИШЕРОМ, премьер-министром Канады Стивеном ХАРПЕРОМ.

Также В.ЯНУКОВИЧ пообщается с руководством украинских общественных организаций США