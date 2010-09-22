В Блоке Литвина разошлись в оценке Закона о языках

Народный депутат от Блока Литвина Олег Зарубинский считает, что коалиционный законопроект о языках демотивирует граждан изучать украинский. Об этом он заявил вечером в эфире одного из телеканалов.

"В Украине каждый гражданин, независимо от этнического происхождения, обязан знать украинский государственный язык. Должна быть законодательно четко определена жесткая мотивация изучать украинский. Любые новации, в том числе и законодательного характера, которые нивелируют и снимают мотивацию гражданина Украины учить украинский язык, недопустимы”, - приводит его слова Gazeta.ua.

По его словам, государство обязано поддерживать украинский язык и давать возможность свободно развиваться другим языкам. Возможно, по мнению политика, в первую очередь - русскому языку, поскольку она представляет больше населения, чем гагаузский, румынский или молдавский.

Также, по убеждению Зарубинского, нужно сказать, что такое двуязычие, поскольку его неправильно и нечетко интерпретируют.

“Интерпретируют как ситуацию, когда одна половина Украины говорит на одном языке, а вторая на другом и они не пересекаются. То есть даже хвастаются тем, что могут не переходить на другой язык, потому что и так друг друга понимают. Двуязычие - это знание двух языков”, - подчеркнул он.

Зарубинский отметил, что международный язык - это английский.

“Кто этого не знает, пусть узнает, на каком языком в мире проводятся научные исследования, осуществляются деловые контакты, например, между Сингапуром, Индией и Великобританией. Обязательным должно быть знание английского. Иначе мы не пройдем в цивилизационное пространство”.

Отвечая на вопрос, означает ли эта критика, что Зарубинский не поддерживает законопроект, который разработал его коллега Сергей Гриневецкий, он заметил: “Мой коллега разработал его по собственной инициативе. Это его личное мнение. Что касается моей позиции, то я считаю, что в том виде, как сейчас, законопроект демотивирует граждан изучать украинский государственный язык”.

Зарубинский также не смог сказать, есть ли еще представители коалиции с такой же позицией.

“Я не знаю. Я же не сексот, не вынюхиваю и никогда этим не занимался. Какая позиция, такая есть”, - добавил он.