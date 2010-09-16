Состоится внеочередной съезд партии «Фронт перемен»

В пятницу, 17 сентября, в Киеве состоится внеочередной съезд политической партии «Фронт перемен». Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, место проведения съезда - выставочный центр «Киевэкспоплаза» (ул. Салютная, 2-б). Начало съезда - в 11.00 (регистрация начинается в 9.00). По окончании съезда, в 12.30, состоится пресс-конференция. Аккредитация по телефонам: 220-07-73, 050-641-39-23, 067-789-27-34.

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