Тимошенко в Брюсселе услышала то, что для нее было важно

Голова партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО увидела готовность Европы защищать демократические ценности в Украине.

Об этом она заявила собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе поздно вечером 15 сентября после саммита Европейской народной партии (ЕНП).

“Украина находится в поле самого высокого внимания ЕС. Это важно было мне сегодня услышать. Во-вторых, лидеры ЕС осознают, какие проблемы существуют в Украине и с демократией, и со свободой слова, и с честностью выборов, и с правами людей, и с полным разрушением системы правосудия”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что лидеры ЕНП адекватно оценивают ситуацию в Украине, и будут защищать демократические ценности, поскольку Украина является не только членом Совета Европы, но и принимает участие в программе “Восточное партнерство” Европейского Союза, а также пытается получить от Евросоюза перспективу членства.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, резолюция Политической ассамблеи ЕНП, которая, в сущности, была поддержана участниками саммита, достаточно четко и адекватно оценивает ситуацию в Украине и все шаги власти по сворачиванию демократии.

“Поддержка этой резолюции говорит о том, что Украина не остается одинокой в этот тяжелый период своей исторической жизни, когда нам опять нужно бороться за независимость, когда нам опять нужно бороться за демократию, когда нам опять нужно бороться за сохранение свободы слова”, - сказала председатель партии “Батькивщина”.

“Я уезжаю с саммита с оптимизмом, потому что верю, что те ценности, которые исповедует Европа, будут так же Европой защищены и в Украине”, - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Политическая ассамблея ЕНП одобрила резолюцию, в которой выразила обеспокоенность сворачиванием свободы слова, использованием правосудия в политических силах, а также осудила вмешательство Государства Украина в дела партии “Батькивщина”. В документе ЕНП также выразила поддержку украинским партиям, имеющим статус наблюдателей при ЕНП - “Батькивщине”, Народному Руху Украины и “Нашей Украине”, и призвала Президента Украины и власть прекратить антидемократические действия.

ЕНП является крупнейшей и наиболее влиятельной европейской правоцентристской партией, которая объединяет 73 партии из 39 стран.

К ЕНП также принадлежат Президент Еврокомиссии, Президент Европейского Совета, Президент Европарламента, 15 глав государств и правительств стран - членов Евросоюза и 6 глав государств и правительств стран, которые не являются членами ЕС.