Литвин собирается в Австрию

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН 16-17 сентября посетит с официальным визитом Австрийскую Республику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в соответствии с программой визита, предусмотрены встречи председателя Верховной Рады Украины с Федеральным Президентом Австрии Хайнцем ФИШЕРОМ, с Президентом Национального совета Австрии Барбарой ПРАММЕР, с президентом Федерального совета Австрии Мартином ПРАЙНЕДЕРОМ, а также с членами австрийско-украинской группы по межпарламентским связям и Комитета по иностранным делам Национального Совета Австрии.