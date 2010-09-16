Мельниченко объяснил, зачем поставил диктофон в кабинете Кучмы

Бывший охранник Николай МЕЛЬНИЧЕНКО утверждает, что операцию с записями в кабинете Президента Украины он подготовил самостоятельно для отстранения от должности главы государства Леонида КУЧМЫ.

Об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил УНИАН.

«Я подтверждаю, что это спецоперация, но эту спецоперацию подготовил один человек – МЕЛЬНИЧЕНКО. Провел один человек – МЕЛЬНИЧЕНКО. И целью ее было отстранение Леонида КУЧМЫ от должности Президента Украины. Подчеркиваю – отстранение от должности Президента Украины КУЧМЫ, который путем запугиваний, манипуляций, использования спецслужб в 1999 году незаконно стал Президентом Украины», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, отметив, что его целью было «наказание человека, который причастен к ограблению Украины, организации убийств».

Как сообщал УНИАН, сегодня бывший Президент Украины Л.КУЧМА назвал дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе международной провокацией. "Это международная провокация, чтобы Украину скомпрометировать. Пять лет ни мне жизни не давали, ни Украине", - сказал бывший Президент страны. По словам Л.КУЧМЫ, за организацией дела об исчезновении журналиста стояли иностранные спецслужбы, и это известно. Он также отметил, что владеет информацией об участии в акциях протеста тех времен сотрудников ЦРУ.