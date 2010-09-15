Прокуратура запретила обесточивать водопровод в Черновцах

Прокуратура Черновицкой области запретила ОАО «Черновцыоблэнерго» обесточивать из-за долгов коммунального предприятия «Черновцыводоканал» водопровод в Черновцах, который на 85% обеспечивает питьевой водой жителей города.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.

Отключение от энергопитания насосной станции, поставляющей питьевую воду в Черновцы, по результатам проверки, которую провела прокуратура с привлечением правоохранительных и контролирующих органов, признано грубым нарушением требований Закона Украины «О питьевой воде и водоснабжении».

По данным пресс-службы прокуратуры, по результатам проверки председателю правления ОАО ЭК «Черновцыоблэнерго» Ярославу КОМАНЯКУ внесено предписание о немедленном устранении нарушений закона.

Как заверил в свою очередь Я.КОМАНЯК, на данное время энергоснабжение КП «Черновцыводоканал» восстановлено и в дальнейшем такие действия будут осуществляться только в рамках действующего законодательства.

ОАО «Черновцыоблэнерго» в сентябре больше недели в дневное время приостанавливало электроснабжение главной насосной станции днестровского водопровода, обеспечивающего водой 85% жителей Черновцов. Таким образом энергетики пытались вынудить водоканал погасить долги за потребленную электроэнергию и добиться стопроцентных проплат за текущее энергопотребление. За два последних года водоканал задолжал ОАО «Черновцыоблэнерго» 11 млн. грн., а уровень проплат за потребленную электроэнергию за 7 месяцев этого года составлял 70%, за август – 50%.

В настоящее время органы прокуратуры проводят проверку причин задолженности КП «Черновцыводоканал» перед ОАО ЭК «Черновцыоблэнерго» и целевого использования средств, поступащих предприятию. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.