Мельниченко признал: против Кучмы и Литвина бесспорных доказательств нет

Экс-майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО подчеркивает, что не будет свидетельствовать в суде по обвинению в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе бывшего генерала милиции Алексея ПУКАЧА, поскольку не имеет к нему никакого отношения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Нет, я не буду свидетельствовать в суде, потому что суд не вызовет меня в качестве свидетеля давать показания… Я не имею отношения к ПУКАЧУ, я не имею отношения к внешнему наблюдению. Я имею отношение только к комментированию преступлений КУЧМЫ и ЛИТВИНА. А поскольку им не предъявлено обвинение, юридических оснований вызывать меня в качестве свидетеля нет», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, подчеркнув, что ни Л.КУЧМА, ни В.ЛИТВИН, которые фигурируют в якобы сделанных им записях, не будут привлечены к ответственности, и им не будет предъявлено обвинение, поскольку 18 сентября истекает срок давности, чтобы это сделать.

Кроме того, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что для привлечения указанных лиц в качестве обвиняемых в причастности к убийству Г.Гонгадзе нужны бесспорные доказательства. «Так, ПУКАЧ дал показания, которые четко указывают на КУЧМУ и ЛИТВИНА. Это правда… Но для того, чтобы КУЧМА или ЛИТВИН привлекались к ответственности, нужны бесспорные доказательства их вины. Кроме моих записей, бесспорных доказательств нет», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, отметив, что, к сожалению, европейские эксперты, которые исследовали его записи на подлинность, не дали стопроцентного подтверждения. По убеждению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, если бы этой процедурой занималась ФБР, которая является единственным учреждением в мире, которое имеет всё необходимое оборудование, то тогда были бы даны однозначные выводы записям, которые бы безапелляционно воспринимались в мире и украинскими судами. Впрочем, как заметил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, Генеральная прокуратура Украины в свое время не обратилась к ФБР.

В то же время Н.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что в ходе судебных заседаний по обвинению А.ПУКАЧА адвокаты пострадавшей стороны смогут поставить вопрос об оценке бывшему руководству государства.

Вместе с тем Н.МЕЛЬНИЧЕНКО считает, что Генеральная прокуратура сделала максимально от нее зависящее, в первую очередь, когда ее возглавлял Святослав ПИСКУН, для раскрытия убийства Г.Гонгадзе. В то же время Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заметил, что он лично не верит тому, что бывший министр МВД Юрий Кравченко «по своей доброй воле мог дать приказ на убийство журналиста”. “Он выполнял те приказы, которые ему отдавались», - подчеркнул Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего генерала милиции Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Г.Гонгадзе заканчивается.

По данным ГПУ, следствием установлено, что заказчиком этого преступления был умерший Юрий Кравченко.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.