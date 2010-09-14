Литвин предсказывает “жестокую схватку” на местных выборах

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что борьба на выборах в местные советы будет жестокой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил в телеэфире Ровенской облгостелерадиокомпании.

По мнению В.ЛИТВИНА, «схватка будет чрезвычайно жестокой, потому что одни будут пытаться закрепить свой успех, а другие взять реванш». По его мнению, людям в такой ситуации «нужно пристально смотреть, и не выбирать войну, продолжение войны, потому что людям нужны спокойствие, определенность, нужна уверенность, что завтра будет нормальная жизнь для них и их детей».

Председатель ВР также высказал мнение, что наступило время отказаться от закрытых партийных списков и перейти к выборам половины депутатов ВР по мажоритарной системе. Ведь, по его словам, в настоящее время за закрытые партийные списки выступают те политические силы, которые не в состоянии «закрыть» все избирательные округа своими представителями.

Следующим шагом в реформировании избирательного законодательства, по мнению В.ЛИТВИНА, должно быть принятие Избирательного кодекса – чтобы правила были едины как для выборов председателей сельских советов, так и народных депутатов Украины. При этом, считает он, нужно запретить вносить коррективы в этот Кодекс в течение последующих десяти лет, а также зафиксировать норму, что этот закон могут изменить не меньше двух третей от состава парламента.

Только при таких условиях, по мнению В.ЛИТВИНА, можно будет избежать ситуаций, когда избирательное законодательство все время меняют «под капризы политиков, под политический момент, под расстановку политических сил».

Как сообщал УНИАН, председатель ВР В.ЛИТВИН сегодня во время посещения Ровенской области принял участие в торжественном открытии всеукраинской спартакиады работников лесного хозяйства, которая началась в райцентре Березно. Он также открыл шахматный клуб в общеобразовательной школе №18 г. Ровно.