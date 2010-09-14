В Европе увидели, что Хорошковский выходит за рамки

Европейская народная партия (ЕНП) призывает власть Украины обеспечить равное применение правосудия и ограничить функции СБУ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в резолюции Политической ассамблеи Европейской народной партии, одобренной на ее заседании 13 сентября.

“Европейская народная партия... глубоко обеспокоена выборочным использованием системы уголовного правосудия, когда уголовные дела становятся похожими на политически мотивированную кампанию против соратников и лидера политической оппозиции”, - отмечается в документе.

В резолюции также выражается обеспокоенность тем, что деятельность Службы безопасности Украины выходит за рамки нормального функционирования подобных органов в демократических государствах, в которых существует верховенство права.

“Среди прочего, деятельность СБУ включает необоснованные встречи агентов СБУ с преподавателями университетов, журналистами, организациями гражданского общества и др.; вмешательство в работу иностранных благотворительных и других организаций, включая Фонд Конрада Аденауэра, председатель которого Нико ЛАНГЕ был задержан Службой безопасности на границе Украины”, - отмечается в документе.

В резолюции также обращается внимание на давление СБУ на независимый регулятивный орган в сфере средств информации в интересах одной телекомпании (“Интер” – УНИАН), которая принадлежит председателю СБУ (Валерию ХОРОШКОВСКОМУ – УНИАН).

Кроме того, ЕНП выразила обеспокоенность тем, что ряд законодательных реформ был проведен “спешно, без надлежащего публичного обсуждения и рассмотрения на соответствие международным стандартам”.

Среди таких реформ “народники” назвали, в частности, судебную реформу, которая, по их мнению, хотя и содержит определенные позитивные моменты, но в то же время значительно увеличивает полномочия Высшего совета юстиции и сводит на нет существование Верховного суда Украины.

Кроме того, ЕНП обратила внимание на то, что новый закон о местных выборах не отвечает демократическим стандартам, поскольку запрещает самовыдвижение отдельных кандидатов, а также сохраняет закрытые партийные списки. Спешно и непрозрачно, по убеждению “народников”, было одобрено и решение о ликвидации районных советов в Киеве и Харькове.

В резолюции также выражается обеспокоенность намерениями представителей правящей коалиции отменить конституционную реформу 2004 года.

В связи с этим ЕНП призвала Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и украинскую власть обеспечить равное применение правосудия для всех, а также гарантировать, что уголовное преследование не будет руководствоваться политическими интересами.

Кроме того, в резолюции содержится призыв “ограничить функции и деятельность Службы безопасности Украины защитой национальных интересов, и рассмотреть возможность лишения ее полномочий в сфере уголовного правосудия”.

ЕНП также призвала власть Украины к тому, чтобы какие-либо изменения в Конституцию Украины вносились в соответствии с установленными конституционными процедурами и с учетом международных организаций и, в частности, Венецианской комиссии Совета Европы.

Кроме того, ЕНП решила обратиться к Парламентской Ассамблее Совета Европы с просьбой рассмотреть все вопросы, которые вызывают обеспокоенность “народников”, на следующей сессии, которая состоится 4-8 октября этого года, а также одобрить свою резолюцию относительно функционирования демократических институтов в Украине.