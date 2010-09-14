Есть повод развеяться - Литвин поехал открывать спартакиаду «лесовиков»

Председатель Верховной Рады Украины, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН прибыл в Ривненскую область для участия в торжественном открытии ІV Всеукраинской спартакиады работников лесного хозяйства.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации Народной партии, открытие спартакиады состоится в райцентре Березно, на базе местного Института лесного хозяйства. В Березно В.ЛИТВИН также даст пресс-конференцию.

В программе пребывания председателя ВР в области еще одно спортивное событие - открытие шахматного клуба в общеобразовательной школе №18 г. Ривне.

В.ЛИТВИН также выступит в телеэфире Ривненской областной государственной телерадиокомпании, встретится с местными партактивистами.