Мельниченко откажется давать показания в суде по делу Гонгадзе?

Экс-майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО может отказаться давать показания в суде по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сказал в своем комментарии газете «КоммерсантЪ-Украина» после получения изданием официального подтверждения Генеральной прокуратуры факта завершения следствия в деле против бывшего генерал-лейтенанта милиции Алексея ПУКАЧА, который обвиняется в организации убийства Г.Гонгадзе и похищении журналиста Алексея ПОДОЛЬСКОГО.

«Я не исключаю, что вообще откажусь давать показания в суде", - заявил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

При этом он не захотел объяснить, чем вызвано нежелание подтвердить свои показания.

По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, он проходит по делу А.ПУКАЧА в качестве свидетеля.

"Я нахожусь под охраной СБУ как свидетель, я передал записи для проведения экспертизы, которая подтвердила, что в них нет монтажа", – отметил он.

По мнению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, расследование дела Г.Гонгадзе велось неэффективно.

"Следствие могло бы быть более эффективным. Не было поддержки со стороны руководства страны – оно не помогало и не ускоряло его продвижения», - заявил он изданию.

Вместе с тем Н.МЕЛЬНИЧЕНКО уверен, что в вопросе поиска заказчиков преступлений уже можно поставить точку.

"17 сентября – последний день, когда можно предъявить обвинение заказчикам. Если это не будет сделано до этого дня, они не будут наказаны никогда", – сказал Н. МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября стало известно об окончании досудебного следствия в деле по обвинению А.ПУКАЧА в убийстве Г.Гонгадзе. Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина ТЕЛИЧЕНКО сообщила, что с 15 сентября пострадавшая сторона может начать знакомиться с материалами досудебного следствия.

По данным издания «Украинская правда», следствие Генеральной прокуратуры Украины установило, что А.ПУКАЧ получил приказ убить Г.Гонгадзе от тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.