Партия "ПОРА" переизбрала Каськива и идет на смену "старой оппозиции"

20:03, 13 сентября 2010
Политика
2054 0

В Киеве состоялся съезд

Председателем политсовета гражданской партии «ПОРА» переизбран Владислав КАСЬКИВ.

Такое решение было принято во время съезда партии сегодня в Киеве, сообщила УНИАН пресс-секретарь ГП "ПОРА" Юлия ИВАНОВА.

Также ГП «ПОРА» объявила о самостоятельном участии в местных выборах.

«ПОРУ» не интересует объединение со старыми оппозиционными партиями. В Украине должна быть создана принципиально новая политическая сила, и будущие выборы являются основой для ее формирования», - заявил председатель политсовета ГП «ПОРА».

Съезд ГП «ПОРА» определил, что цель избирательной компании - привести в местную власть лучших представителей общин, лишь тех, кто уже сегодня имеет авторитет и принес реальную пользу своим трудом.

«ПОРА» не конкурирует со старыми политическими силами, а приходит им на смену», - отметил В.КАСЬКИВ.

В августе политсовет ГП «ПОРА» решил, что все ранее избранные депутаты «ПОРЫ» будут выдвигаться лишь по мажоритарным округам, поскольку имели возможность доказать свою эффективность людям, отметила Ю.ИВАНОВА.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter