Партия "ПОРА" переизбрала Каськива и идет на смену "старой оппозиции"
В Киеве состоялся съезд
Председателем политсовета гражданской партии «ПОРА» переизбран Владислав КАСЬКИВ.
Такое решение было принято во время съезда партии сегодня в Киеве, сообщила УНИАН пресс-секретарь ГП "ПОРА" Юлия ИВАНОВА.
Также ГП «ПОРА» объявила о самостоятельном участии в местных выборах.
«ПОРУ» не интересует объединение со старыми оппозиционными партиями. В Украине должна быть создана принципиально новая политическая сила, и будущие выборы являются основой для ее формирования», - заявил председатель политсовета ГП «ПОРА».
Съезд ГП «ПОРА» определил, что цель избирательной компании - привести в местную власть лучших представителей общин, лишь тех, кто уже сегодня имеет авторитет и принес реальную пользу своим трудом.
«ПОРА» не конкурирует со старыми политическими силами, а приходит им на смену», - отметил В.КАСЬКИВ.
В августе политсовет ГП «ПОРА» решил, что все ранее избранные депутаты «ПОРЫ» будут выдвигаться лишь по мажоритарным округам, поскольку имели возможность доказать свою эффективность людям, отметила Ю.ИВАНОВА.