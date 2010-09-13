Партия "ПОРА" переизбрала Каськива и идет на смену "старой оппозиции"

Председателем политсовета гражданской партии «ПОРА» переизбран Владислав КАСЬКИВ.

Такое решение было принято во время съезда партии сегодня в Киеве, сообщила УНИАН пресс-секретарь ГП "ПОРА" Юлия ИВАНОВА.

Также ГП «ПОРА» объявила о самостоятельном участии в местных выборах.

«ПОРУ» не интересует объединение со старыми оппозиционными партиями. В Украине должна быть создана принципиально новая политическая сила, и будущие выборы являются основой для ее формирования», - заявил председатель политсовета ГП «ПОРА».

Съезд ГП «ПОРА» определил, что цель избирательной компании - привести в местную власть лучших представителей общин, лишь тех, кто уже сегодня имеет авторитет и принес реальную пользу своим трудом.

«ПОРА» не конкурирует со старыми политическими силами, а приходит им на смену», - отметил В.КАСЬКИВ.

В августе политсовет ГП «ПОРА» решил, что все ранее избранные депутаты «ПОРЫ» будут выдвигаться лишь по мажоритарным округам, поскольку имели возможность доказать свою эффективность людям, отметила Ю.ИВАНОВА.