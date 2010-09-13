Литвин собирается в Австрию

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН 16-17 сентября осуществит официальный визит в Австрийскую Республику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом шла речь сегодня во время встречи В.ЛИТВИНА с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в Украине Вольфом Дитрихом ХАЙМОМ.

Учитывая этот запланированный визит, стороны обсудили состояние двусторонних отношений между странами и вопросы, которые будут подниматься во время встреч в Вене.

По словам В.ХАЙМА, основной вопрос, на котором будет сконцентрировано внимание австрийской стороны во время визита В.ЛИТВИНА, - экономическое направление сотрудничества между странами. В Украине, отмечалось во время встречи, работают много австрийских компаний, и некоторые из них присутствуют на украинском рынке свыше двадцати лет.

В свою очередь В.ЛИТВИН подчеркнул важность того факта, что Австрия занимает пятое место по объемам инвестиций в Украину, и выразил надежду, что в ближайшее время в нашей стране будут преодолены две основные преграды, мешающие работать инвесторам, - бюрократизм и коррупция. «Через месяц-полтора у нас будет определенность с налоговой системой, и мы будем иметь определенность и прозрачность в этой сфере», - заверил руководитель украинского парламента, добавив, что Украина крайне заинтересована в том, чтобы в нее заходил европейский капитал.

«Перед Украиной сегодня стоят непростые задачи. Но самая главная из них - закрепить демократический импульс, перенести его на все сферы жизни и активно работать над европейской стратегией страны», - заметил В.ЛИТВИН. По его словам, Украина намерена развиваться на тех принципах, на которых живет европейское сообщество. В этом плане большое значение, по мнению председателя ВР, будут иметь выборы в местные органы власти, которые будут проходить в стране 31 октября с.г.

Важным для украинских политиков и представителей власти, считает В.ЛИТВИН, является ознакомление с австрийским опытом развития местного самоуправления и наработками в сфере избирательного законодательства.

По словам посла, официальному визиту председателя Верховной Рады Украины уделяют значительное внимание как в политических кругах Австрии, так и в СМИ. В частности, парламентариям Австрии интересно шире узнать о развитии парламентаризма в Украине, журналистов будут интересовать вопросы подготовки Украины к Евро-2012. В.ЛИТВИН отметил в этом контексте, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Австрией в процессе подготовки к Евро-2012. Он выразил уверенность в том, что совместная работа позволит сделать много для углубления отношений между двумя странами.