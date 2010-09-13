В ночь после выборов в Киеве пройдет Фестиваль политической сатиры

31 октября, в ночь подсчета результатов выборов в местные советы Украины, в Киеве состоится Фестиваль политической сатиры «Аристофаничи».

Как сообщают организаторы, цель фестиваля - повышение значения политической сатиры в Украине и усиление ее влияния на общественное мнение, поиск, фиксация и демонстрация наиболее талантливых образцов произведений в жанре политической сатиры.

Фестиваль будет проводиться на базе одного из киевских клубов.

Программа фестиваля включает сбор, демонстрацию и награждение лучших материалов политической сатиры в трех номинациях: вербальные жанры (тексты, слоганы и т.п.), визуальные жанры (карикатура, перформанс, инсталляция и т.п.), мультимедийные жанры (интернет-творчество, видео- и фотосюжеты и т. п.).

В связи с этим оргкомитет предлагает потенциальным участникам фестиваля присылать свои работы по адресу: satirfest@gmail.com с пометками: «На конкурс - вербальный жанр», «На конкурс - визуальный жанр», «На конкурс - мультимедийный жанр», соответственно.

Если ваш шедевр в вербальном жанре очень большой, то просят присылать два варианта – полностью и демоверсию - не более 20 тысяч знаков с пробелами.

Организаторы «Аристофаничей» отмечают, что шедевр в визуальном жанре, если это не карикатура, должен быть сфотографирован с разных позиций. Шедевр в мультимедийном жанре должен отображать как можно больше деталей.

Конкурс проводится в три этапа:

1. Первый этап. Если ваши работы появляются в Интернете на наших ресурсах в течение трех дней с момента отправления, то считайте, что первый этап они прошли.

2. Второй этап. Вы получаете личное приглашение на концерт 31 октября.

3. Третий этап. Из тех, кто попадает на концерт, выбираются победители.

На конкурс принимаются работы, которые уже были опубликованы, но преимущество будет предоставляться тем, что нигде не появлялись, даже в блогах.

Материалы будут опубликованы на сайтах СЮРРЖИК и Триумф.

В жюри фестиваля входят, в частности: Антон ЗИКОРА, председатель жюри фестиваля, директор креативного агентства «Жизнь как чудо»; Геннадий ГУТГАРТЦ, член жюри, директор дизайнерской студии «ДеликатеZ»; Александр ХАРЧЕНКО, член жюри, главный редактор информационного агентства УНИАН, Геннадий Гребницкий, член жюри, отец-основатель, автор и главный

редактор сайта СЮРРЖИК.