В России уже прогнозируют, что скоро их капиталы побегут в Украину

Известный российский эксперт, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин считает, что подготовленный правительством Николая АЗАРОВА Налоговый кодекс Украины серьезно изменит не только украинскую экономику, но и российскую политику.

Об этом М.ДЕЛЯГИН заявил УНИАН, комментируя проект Налогового кодекса Украины.

По словам российского эксперта, проект Налогового кодекса Украины вызывает у него «чувство зависти: если Верховная рада утвердит новый кодекс Н.АЗАРОВА, то капиталы из России побегут в Украину. Побегут, в том числе, и из-за нового российского закона «О полиции», который вступает в силу в 2011 году. По этому закону у правоохранительных органов появится масса новых возможностей для давления на бизнес. В Украине же новые правила серьезно упрощают жизнь всему бизнесу. А чем проще работать бизнесу, тем выше инвестиционная привлекательность страны».

М.ДЕЛЯГИН рассказал, что «в минувшие выходные прошло учредительное собрание нашей новой партии «Родина – Здравый смысл». В программе партии - и дифференциация подоходного налога, и требование освободить от налогов малый бизнес, и дифференциация налога на недвижимость. Наши противники в один голос твердят, что эти предложения не реализуемы. Но Украина в этом смысле являет собой конкретный пример того, как власть, если она хочет, может добиваться снижения налогового пресса на предпринимателей. Поэтому принятие Налогового кодекса не только серьезно изменит украинскую экономику, но, я надеюсь, российскую политику».

Отвечая на вопрос, что бы он взял из украинского кодекса, российский эксперт сказал: «Дифференцированный подоходный налог, резкое снижение налога на прибыль для крупного и среднего бизнеса с 25 до 15 процентов, освобождение от налогов малого бизнеса. Эффективна будет и мера по стимулированию туризма и сферы услуг. Заслуживают внимания и меры по поддержке легкой промышленности. Отмечу также полную отмену налога на модернизацию и новые технологии. Налоговый кодекс подготовлен прагматичной и профессиональной командой людей».

По словам М.ДЕЛЯГИНА, «в России об этом говорят много, но ничего не делают».

Особо эксперт отметил введение штрафа за несвоевременный возврат государством НДС. По его мнению, это очень важная новация правительства Н.АЗАРОВА, которая свидетельствует об ответственности чиновников за свои действия. «У нас в России власть не привыкла прописывать свою ответственность за невыполнение законов. Боюсь, что в ближайшем будущем мы увидим разительный контраст между Россией, где процветает налоговый террор, и Украиной, где проводится разумная и внятная налоговая политика», - сказал М.ДЕЛЯГИН.