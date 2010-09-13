Стретович объсянил своей партии, что один глава - хорошо, а много - лучше

ХІІІ внеочередной съезд партии Христианско-демократический союз принял решение о самостоятельном участии в выборах в органы местного самоуправления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Убеждены, что власть должна быть максимально близкой к человеку, а местное самоуправление - свободным от политики и наполненным конкретными делами в интересах общества», - говорится в резолюции съезда.

«Наша цель - получить достойный результат на местных выборах. После выборов 31 октября ХДС должен максимально деполитизировать местную власть», - подчеркнул народный депутат Владимир МАРУЩЕНКО, выступая перед делегатами съезда, и отметил, что местные выборы - это первый этап на пути к парламентским.

Также делегаты съезда приняли изменения к Уставу ХДС, которыми вводится коллегиальное управление.

«В ХДС вводится Ассамблея как руководящий орган партии в период между съездами, - отметил председатель партии, народный депутат Владимир СТРЕТОВИЧ. – Ассамблея будет формироваться из председателей областных организаций, народных депутатов, членов правительства, а также других партийцев, избранных съездом. Ассамблея будет избирать Коллегию, которая будет управлять партией».

По его словам, такие изменения позволяют внедрить многозвеньевую структуру управления. «В период между съездами отвечать за ситуацию в партии будет не один председатель, как было до этого, а Коллегия», - отметил В.СТРЕТОВИЧ.

После принятия съездом изменений к Уставу ХДС В.СТРЕТОВИЧ сложил полномочия председателя партии.