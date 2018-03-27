Кто ”заказал” киевского губернатора?

История с “отставкой” киевского губернатора Евгения Жовтяка вышла довольно запутанной. Представление правительства Президенту с требованием отставки Жовтяка “за ухудшение отдельных показателей социально-экономического развития области” стало для многих людей из высших властных кабинетов не просто неожиданностью, но неожиданностью, очень смахивающей на авантюру.

В частности, многие участники правительственного заседания, после которого и появилось представление, подтвердили: в ходе первой, так сказать, публичной части заседания правительства критики в адрес Евгения Жовтяка не прозвучало. Не было ее и на второй, закрытой, части заседания, после того, как губернаторов дипломатично попросили выйти. Оставшиеся кабминовцы рассказывают, что министр Кабинета министров Богдан Буца лишь информировал собравшихся: мол, “есть мнение”- Жовтяк и Червоний "не тянут” и якобы сами это признают. Президент также, мол, “в курсе”, с ним все согласовано. Следовательно, “нужно принимать решение”. Один из чиновников уточнил, признают ли они, что не “тянут”, и Президент “в курсе” ли. Собравшихся заверили: именно так. После этого решение было принято. И это при том, что в сумме по трем десяткам тех же “социально-экономических показателей” Киевская область вышла на первое место среди всех областей страны, тогда как с приходом Жовтяка на должность была восьмой, а в конце прошлого года - второй.

Хорошее предложение для премьера Мог ли Буца или кто-то другой из рядовых членов правительства стать инициатором и “мотором” принятия настолько принципиального решения? Нереально. Без Еханурова, который должен его не только освятить, но и, несомненно, инициировать, ничего бы не произошло. Фактически, Ехануров сыграл роль “продавливателя” решения об отставке Жовтяка, вопреки даже воле Президента. Ведь стало известно, что в канун правительственного заседания Ехануров лично принял участие в совещании при участии Президента, заместителя госсекретаря Ивана Васюника и других, где было принято решение никого из губернаторов не “отставлять”.

Что же произошло с гибким, компромиссным и лояльным к Президенту Юрием Ивановичем?

Логичным предположением о причинах этого может быть лишь одно: Юрию Ивановичу сделали предложение, от которого “он не смог отказаться”. И сделали люди, которым он не мог отказать.

Что это могло быть за предложение? Безусловно, речь не идет о банальной взятке, пусть даже в сверхкрупных размерах. Настолько примитивно на таком уровне дела не решаются. Информированные люди сообщают: Юрия Ивановича “соблазнили” тем, что Жовтяка нужно “убрать” и поставить на его место человека, который будет противостоять в столичной области Тимошенко. Кто этот человек, судя по всему, еще не определено, иначе правительство вслед за представлением на отставку Жовтяка, безусловно, подало бы и кандидатуру нового губернатора.

Теперь о том, кто мог сделать предложение. Разумеется, это люди не из среднего, и даже не из «выше среднего» эшелона власти. Ими могли стать только “любі друзі з найлюбіших”, только те, которых можно перечесть на пальцах одной руки – те, кто имеет “выход” на Президента и может быть на “ты” с премьером (если и не буквально, то фактически). Две фамилии из трех прошлой осенью прозвучали во время громкого, "коррупционного”, скандала: назовем их господами П и М. По статусу и по своему влиянию оба имели, и, говорят, имеют и сегодня прямой “выход” на Президента, играют ключевые роли в “Нашей Украине”, в которую входит не последним номером глава правительства, а также пользуются неформальным влиянием еще на двух-трех десятков людей во всех ветвях власти этого государства, обязанных им своей карьерой или состоянием. Третий – тоже М, но уже речь идет о молодом, амбициозном банкире, возглавляющем один из крупнейших в стране банков с филиалами по всей стране и со средствами на счетах, которые накапливались не одним поколением наших сограждан.

Информированные люди, однако, сообщают, что “предложение” имело, так сказать, двойное дно. Для Юрия Ивановича снятие из должности Жовтяка действительно выглядит как первый шаг к назначению “антитимошенковской” альтернативы. БЮТовцы, как известно, более чем убедительно выиграли выборы в области и готовят на это место своего человека в лице Сергея Осыки или кого-то другого. Вот здесь и появились «найлюбіші друзі”: не падай духом, Юрий Иванович, твоя задача снять Жовтяка, а мы уже убедим Президента назначить на должность не Осыку, а нашего человека.

Опять про землю...

Второе дно скрыто в одном коротком, но емком слове – земля. Земля вблизи столицы с каждым днем дорожает и все больше начинает соответствовать известному принципу оценки “на вес золота”. Жовтяк же на ней как собака на сене: сам не берет, но и другим не дает. Затеял земельные аукционы в области. Изъял из бизнеса уже распределенную, фактически почти оформленную землю в объеме 12 тысяч гектаров, в судебном порядке обжаловав законность выделения таких пространств.

Стоит лишь вдуматься в эту цифру: 12 тысяч гектаров близ столицы, где сотка земли тянет на тысячу-полторы “зеленых”, а гектар соответственно – на 100-150 тысяч. Умножьте эти две величины и вы получите “цену вопроса”: даже не миллионы, а миллиарды долларов. Стоит бороться?

Что они и делают. Своими методами, конечно, своими приемами и с помощью людей, которые им обязаны. О методах этих рассказывал бывший госсекретарь, обвиняя окружение Президента в коррупции, их пытались развенчать и другие.

Но что от этого изменилось?

Остаются люди в судах, которым “заносятся” соответствующие суммы. Стоят на вахте прокурорские работники, прекрасно владеющие информацией, кто под кем “ходит”, и кто кому “крыша”. Уцелели на своих местах и многие чиновники, знающие, как нужно и как не нужно принимать решения.

Но для того, чтобы не было проблем вообще, чтобы на тратился попусту ни один день (это же потерянные колоссальные суммы) и все шло “как по маслу”, нужен свой человек в губернаторском кресле.

Ярким свидетельством высокой вероятности именно версии “кресло ради земли” служит история двух участков, вернее, земельных массивов вблизи Киева – площадью более 200 гектаров под Вышгородом и более 3 тысяч гектаров на землях бывшего племзавода “Бортничи”. Война за эти земли развернулась, как говорится, не на жизнь, а на смерть.

Дело первое: “вышгородское”... Почти 240 “вышгородских” гектаров близ самого Киева были выделены закрытой “акционерке” “Промышленно-технологический парк “Киевщина” в последние месяцы правления в области пресловутого “железного” губернатора и правой руки Кучмы Анатолия Засухи. Однако после назначения губернатором Жовтяка Киевская облгосадминистрация отменила это решение. Часть этой земли – 26 гектаров - было выставлено на аукцион.

Как сообщают информированные источники, на Жовтяка выходили весьма влиятельные люди, чтобы “убедить”: аукцион – совсем не тот путь, которым нужно идти к личному процветанию. Тогда и прозвучало впервые имя банкира на М, который возглавляет не последний банк в этой стране и имеет серьезный интерес к этой земле.

Не убедили.

Аукцион состоялся в последние декабрьские дни 2005 года. Земля, которая должна была достаться определенным структурам и заинтересованному банкиру практически задаром, была продана за 7 миллионов гривен.

Областной бюджет, таким образом, получил немалую финансовую поддержку. Но губернатор, понятно, отнюдь не приобрел друзей среди тех, у кого дармовая земля выскользнула из-под носа.

На этом история с “вышгородскими гектарами” не закончилась. Заинтересованные в этих гектарах люди нашли лазейки в законах и обжаловали право проведения облгосадминистрацией аукциона. Более того, проведение аукционов в области было приостановлено совсем. А “вышгородские” гектары фактически словно “зависли” в воздухе – формально они проданы, но никто не уверен, что это решение останется навсегда в силе.

Дело второе: о селе Счастливом, но несчастливое Еще интереснее история с “бортничевскими” гектарами. Когда-то в селе Счастливом в нескольких километрах от Киева и в соседних селах Гнедине и Горе базировался процветающий флагман советского агропрома – племенной завод “Бортничи”. Выращивали здесь все – от племенного скота и овец до овощей и цветов, хозяйство имело сотни миллионов основных и оборотных средств. Но стоило в 1997 году передать открытому акционерному обществу “Племенной завод “Бортничи” более трех тысяч гектаров земли, как высоколиквидное предприятие стало хиреть на глазах. Немного земли успели передать нескольким десяткам юридических лиц в коротко- и долгосрочную аренду, выделили паи нескольким сотням крестьян, а уже в апреле 2000 года ОАО было признано банкротом и началась процедура его ликвидации.

Вот тут и начались еще большие чудеса.

Очевидно, те, кто “дерибанил” такой лакомый кусок, как “Бортничи”, на первой стадии, оказались людьми слишком мелкого масштаба. По крайней мере, на фоне тех, кто пришел на их место. В феврале 2002 года постановлением хозяйственного суда Киевской области ликвидатором в этом деле был назначен некто Александр Елетин. Посвященные в суть проблемы люди утверждают, что именно за этим человеком и стоят те, чьи фамилии начинаются на М и П.

Можно, конечно, не поверить в эту версию. Но как объяснить тогда тот факт, что процедура ликвидации хозяйства, которая по закону должна завершиться максимум за полтора года, длится уже более четырех лет, и конца ей не видно. Мог бы ли свершить такой “подвиг” никому не известный господин Е без поддержки важных фигур из высшего эшелона власти? На какие буквы начинаются их фамилии, вы уже знаете.

Но почему так затянулась ликвидация?

Сначала, очевидно, из-за аппетитов тех, кто стоит за господином Е. Судя по всему, им показалось вселенской несправедливостью то, что под контролем двух структур – ОАО “Бортничи” и ОАО “Укфинком” (взялась же она откуда-то эта, до сих пор никому не известная фирма) - осталось “лишь каких-то” 283 гектара земли. “Жаба задавила” за остальные земли, разделенные на паи между крестьянами, и переданные в аренду 70 юридическим лицам. И пошли суды-арбитражи-апелляции. Подает одна гражданка в суд за акции обанкротившегося ОАО. При чем тут земля? Лишь немного при чем-то. Но это не мешает судье установить “факт незаконного возвращения органам местного самоуправления в резервный фонд” ни много ни мало… тех самых 3 тысяч гектаров земли. В другой раз судья столичного хозсуда за день успела рассмотреть более 60 (!) дел о правомерности выделения земельных наделов и вынести столько же однотипных решений... в интересах истца-банкрота.

А тут еще Жовтяк со своей облгосадминистрацией. Обладминистрация обжаловала в суде законность безвозмездной передачи в собственность “Бортничам” и “Укрфинкому” даже тех же 283 гектаров. Более того, понимая, что суды за эту землю могут длиться годами, облгосадминистрация в январе 2006 года предложила упомянутым структурам мировое соглашение: вы получаете свои 283 гектара, но платите за них сумму по средней цене земли, проданной на аукционе. Исходя из результатов того же декабрьского аукциона – 120 миллионов гривен. Три тысячи гривен, то есть приблизительно 600 долларов, за сотку – отнюдь не плохая цена за землю вблизи столицы. Но предложение было отвергнуто.

Вместо эпилога... Очевидно, те, кто отказался, рассчитывают на второе.

Это “второе” – отставка Жовтяка. И, соответственно, появление в этом кресле нового человека. Того, который все сделает “как надо”.

Это крайне нужно им, господами на М, П и М. Ради этого они играют свою Большую Игру. Главе правительства в ней они отвели почетную роль “чистильщика”, который освободит область от неуступчивого чиновника. Президенту – не менее почетную роль английской королевы. Освятите, Виктор Андреевич, своей десницей решение об освобождении и назначьте того, кто правильно будет понимать “политику партии”. Дальше, говорят, мы сами справимся.

Ну а нам, если у них все это “выгорит”, останется любоваться просторами их земли. Едешь день: чья земля? Господина П. Едешь второй: господина П и М. Як говорил классик, “аж дыхание спирает”. Разве что от разного “спарает”. У них, господ, - от важности и самодовольства. У нас – от бессилия.

Михаил Корниец