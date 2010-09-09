В августе украинцы перестали доверять всем политикам (опрос)

В августе уровень доверия ко всем политикам и практически всем институтам власти опять стал отрицательным.

Об этом свидетельствуют результаты национального ежемесячного исследования «Омнибус», проведенного компанией TNS в Украине в августе 2010 года.

В сообщении, переданном УНИАН, отмечается, что исследования «Омнибус», проводимые компанией TNS в Украине на постоянной основе, дают возможность определить индекс доверия населения к различным политикам и институтам власти. Положительный индекс (+2,0) означает 100% доверие населения, а отрицательный индекс (-2,0) 100% недоверие населения.

В частности, после «пикового» доверия в мае 2010 года, в августе украинцы перестали доверять всем политикам, а среди институтов власти доверяют лишь церкви (индекс +0,69) и средствам массовой информации Украины (индекс +0,1). Так, за период с июня по август 2010 года максимально снизилось доверие к Президенту Украины (с +0,33 до –0,16), правительству (с –0,18 до –0,46) и Верховной Раде (с –0,47 до –0,69). Местные органы власти также имеют отрицательный индекс доверия: местные советы (-0,53), местные госадминистрации (-0,55). Самый низкий индекс доверия в августе 2010 года наблюдается к судам (–0,93), прокуратуре (–0,84), милиции (–0,8) и СБУ (-0,29). Не доверяют украинцы также Вооруженным силам Украины (-0,06) и профсоюзам (-0,68).

Эксперты, проводившие исследование, считают, что падение уровня доверия, очевидно, связано с тем, что ожидания на улучшение экономической ситуации и благосостояния украинцев, которые появились после выборов, в очередной раз не оправдались.

Среди политиков за период с июня по август 2010 года максимально снизилось доверие к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ (с +0,09 до –0,39), вице-премьеру Сергею ТИГИПКО (с +0,43 до –0,05), Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ (с +0,34 до –0,11). Самый низкий индекс доверия в августе 2010 года наблюдается у экс-Президента Виктора ЮЩЕНКО (–1,56), секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ (–1,1) и лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО (–1,06), спикера парламента Владимира ЛИТВИНА (-0,74) и министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА - (-0,90).

В данном исследовании было опрошено 1200 респондентов в возрасте 16-75 лет, полевой этап – с 5 по 12 августа,

*** «Омнибус» (Omnibus) – это разновидность количественного исследования, которое ежемесячно проводится одновременно для нескольких клиентов по интересующим их темам, а также включает постоянный блок демографических вопросов. Генеральную совокупность составляет население Украины в возрасте от 16 до 75 лет, выборочную совокупность – 1200 респондентов ежемесячно. Опрос проводится методом интервью «лицом к лицу» на дому у респондентов. Погрешность выборки не превышает 3%.