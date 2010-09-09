Довгий объявил, что фракция БЮТ в Киевсовете сменила председателя

Секретарь Киевского городского совета Олесь ДОВГИЙ объявил об избрании Дениса МОСКАЛЯ председателем фракции БЮТ в Киевсовете вместо Татьяны МЕЛИХОВОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ДОВГИЙ сказал во время сегодняшнего заседания сессии Киевсовета.

В частности, он отметил, что депутаты из фракции БЮТ выразили недоверие руководству фракции и избрали ее председателем Д.МОСКАЛЯ.

Кроме того, первым заместителем председателя фракции БЮТ избран Юрий ДМИТРУК, заместителем по вопросам промышленно-предпринимательской деятельности избран Дмитрий ОЛИЙНЫК, по финансовым вопросам – Семен БОРИСЕНКО, по социально-гуманитарным вопросам – Владимир ДРОБОТ.

Секретарем фракции БЮТ избран Алексей ДАВИДЕНКО.

В свою очередь, Т.МЕЛИХОВА перед началом заседания сессии Киевсовета заявила журналистам, что Д.МОСКАЛЬ избран председателем фракции незаконно, а депутаты, избранные в Киевсовет по спискам партии «Батькивщина», принимают участие в сегодняшнем заседании сессии только для того, чтобы выразить несогласие намерениями Киевсовета ликвидировать райсоветы в столице.

Кроме того, Т.МЕЛИХОВА просила О.ДОВГОГО предоставить ей слово, но он отказал ей.

Депутаты от БЮТ заблокировали трибуну.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ выступает со своего места, представляя проект решения Киевсовета о ликвидации райсоветов в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ в Киевсовете, решение о переизбрании председателя фракции БЮТ было принято 31 августа 2010 года. За кандидатуру Д.МОСКАЛЯ проголосовали 17 из присутствовавших на заседании депутатов, остальные – воздержались или высказались против.

Депутатская фракция БЮТ в Киевсовете насчитывает 32 депутата.