Эксперты: больше всего шансов стать мэром Харькова - у Кернеса

По результатам подсчета экспертных оценок, секретарь Харьковского горсовета, нынешний исполняющий обязанности городского председателя Геннадий КЕРНЕС является лидером позитивного потенциала среди кандидатов на должность Харьковского мэра и наиболее вероятным победителем гонки.

Как передает корреспондент УНИАН, к такому выводу пришли эксперты, мнения которых подытожил Комитет избирателей Украины.

На пресс-конференции в Харькове председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО сообщил, что, по выводам экспертов, среди факторов, которые могут помешать Г.КЕРНЕСУ одержать победу, - только «объединение всех против КЕРНЕСА», возникновение чрезвычайных ситуаций и радикальное ухудшение социально-экономической ситуации в городе, что является маловероятным, учитывая оставшееся до выборов время

В то же время, комментируя информацию о том, что выдвижение кандидатуры Г.КЕРНЕСА вызвало неоднозначную реакцию в Партии регионов, А.ЧЕРНЕНКО отметил: “Партия регионов, приняв новый закон о выборах, а именно пункт, что кандидатов может выдвигать только партия, сама себе сделала хуже. Особенно это касается востока и юга Украины, где почти в каждом крупном городе есть по три-четыре кандидата. А поддержать нужно одного. Они указывают перстом на одного единственного, и автоматически получают двух обиженных. И если начнет “выноситься мусор из избы”, то ПР будет бить по собственному рейтингу”.

В то же время председатель правления КИУ отметил, что “пока не слышал официальных протестов представителей ПР против выдвижения Г.КЕРНЕСА”.

В представленных на пресс-конференции результатах опроса эксперты определялись относительно слабых и сильных сторон потенциальных кандидатов на мэра. Экспертам было предложено по 10-балльной шкале оценить у каждого из кандидатов «сильные стороны»: профессионализм и компетенцию; уровень электорального рейтинга; уровень поддержки местными элитами; наличие необходимых ресурсов для проведения успешной кампании; наличие эффективной команды; уровень поддержки со стороны центральной власти; вероятность избрания каждого из кандидатов на должность городского председателя; возможности консолидации сторонников и противников после победы на выборах.

Также экспертам предлагалось оценить «слабые стороны»: вероятность снятия (добровольного или принудительного) кандидата с избирательной гонки; вероятность признания недействительной победы кандидата на должность городского председателя.

По итогам опроса, экспертами был определен общий положительный рейтинг потенциала вероятных кандидатов на должность городского председателя Харькова, согласно которому Г.КЕРНЕС набрал 7,6 балла, Александр ЯРОСЛАВСКИЙ – 5,3 балла, Арсен АВАКОВ – 4,75 балла, Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ – 2,5 балла, Андрей БИЛОГРИЩЕНКО – 1,5 балла и Игорь ШВАЙКА – 1,3 балла.

При этом рейтинг “слабости” продемонстрировал следующие результаты: А.АВАКОВ – 6,5; А.БИЛОГРИЩЕНКО – 4,5; А.ЯРОСЛАВСКИЙ – 3,5; И.ШВАЙКА – 3,5; А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ – 3; Г.КЕРНЕС - 1.5.

Комментируя представленные выводы, в КИУ среди прочего отметили, что, несмотря на общественный запрос на «обновление власти», наибольший потенциал победить на выборах имеют действующие руководители, у которых крепкие позиции и достаточный объем ресурсов. Также было отмечено, что главные оппозиционные кандидаты к действующим мэрам не являются «новыми лицами», и, несмотря на определенную «усталость» от существующих руководителей, эксперты не видят им альтернативы.

Показательным, по выводу экспертов, также является и то, что две популярные в Харькове новые политические силы «Сильная Украина» Сергея ТИГИПКО и «Фронт перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА не смогли найти в городе рейтинговую кандидатуру.