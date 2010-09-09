Генеральной прокуратурой Украины относительно бывшего министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА возбуждены три уголовных дела, сумма убытков по которым составляет десятки миллионов гривен.

Об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

«В отношении ДАНИЛИШИНА возбуждены три уголовных дела, объединенные в одно производство. Сумма убытков - десятки миллионов гривен», - сказал генпрокурор. На уточняющий вопрос, есть ли судебные перспективы у этих дел, он ответил, что “есть все основания получить результат судебного разбирательства этого дела».

Как сообщал УНИАН, Б.ДАНИЛИШИН был включен в список лиц, которых разыскивает Интерпол.

Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия - по факту причинения им убытков государству на сумму 4,5 млн. грн. при согласовании ГП «МА «Борисполь» применения процедуры закупки у одного участника.