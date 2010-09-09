Янукович вчера сказал Азарову «некоторые не очень хорошие слова»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что государственный бюджет на 2011 год должен готовиться и приниматься на основе нового Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении на заседании Совета регионов, который проходит в г. Буче Киевской области.

Глава государства отметил, что правительство уже завершает подготовку проекта бюджета на следующий год, и в ближайшее время документ будет готов к рассмотрению в Верховной Раде.

«Безусловно, у нас выбора не может быть – мы за то, чтобы предпринимать шаги в будущее. То есть, нам нужен новый Налоговый кодекс», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он сообщил, что вчера встретился по этому вопросу с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

«Я ему вынужден был сказать некоторые не очень хорошие слова. Я вижу, что он даже немного на меня обиделся. Но я вынужден сказать, что недостатков столько в этом Налоговом кодексе, что критиковать можно его как угодно. Но в конце я Николаю Яновичу сказал, что эта дискуссия состоялась в стране, в обществе и сейчас будет перенесена в парламент. Она должна завершиться в конце концов, принятием этого кодекса», - сказал Президент Украины, отметив, что по этому вопросу, в конце концов, должно быть найдено консенсусное решение.

Также глава государства отметил, что «бюджет должен быть принят в этом году на основе нового Налогового кодекса, который бы Украине дал надежду и возможности развиваться, стать в ряд развитых стран».

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ обратился к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой как можно скорее обеспечить рассмотрение проекта госбюджета в парламенте.

Спикер, в свою очередь, сказал, что народные депутаты вместе с правительством согласны с позицией Президента по поводу принятия госбюджета на 2011 год на базе нового налогового законодательства.