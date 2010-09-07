Томенко хочет головы налоговиков, из-за которых ВР потеряла полгода

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО призывает правительство уволить работников Государственной налоговой администрации, ответственных за подготовку отклоненного парламентом проекта Налогового кодекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил сегодня во время заслушивания в парламенте информации Кабмина о подготовке проекта Налогового кодекса по результатам всенародного обсуждения.

Вице-спикер отметил, что по результатам дискуссии, которая состоялась в обществе, не нашлось ни одного эксперта, предпринимателя или политика, который бы поддержал расширение полномочий налоговых органов в части проверки деятельности предпринимателей. «Это одна из главных проблем, что обсуждалась не налоговая реформа, а необходимость остановить возможность превращения налоговых институтов в спецподразделения по проверке и обыскам всех налогоплательщиков», – сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что фактически и правительство, и парламент после сегодняшнего обсуждения вернулись в ситуацию почти полугодичной давности. «Отменено решение Верховной Рады о принятии проекта Налогового кодекса, и Кабинет министров только в ближайшее время предложит нам новый проект для обсуждения», – сказал он.

Именно поэтому во время своего выступления Н.ТОМЕНКО обратился к министру финансов с просьбой назвать фамилии и уволить тех представителей налоговой администрации, которые «по делу Налогового кодекса пустили по почти полугодичному кругу украинское общество».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, Верховная Рада отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса.

ВР своим решением приняла к сведению информацию Кабинета министров Украины о состоянии выполнения Постановления Верховной Рады Украины от 8 июля 2010 года № 2454-VI “О всенародном обсуждении проекта Налогового кодекса Украины”.

Парламент поручил Кабинету министров безотлагательно подать новый проект Налогового кодекса Украины с учетом результатов всенародного обсуждения.