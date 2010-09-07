В коалиции скоро будет еще один полноправный участник?

О создании новой депутатской группы «Реформы ради будущего» объявлено сегодня на открытии 7-ой сессии Верховной Рады Украины 6-го созыва. Ее координатором является народный депутат Украины Игорь Рыбаков.

В составе группы - 17 народных депутатов, но, как уверен Рыбаков, уже вскоре новое объединение будет насчитывать более 30 парламентариев.

В интервью журналистам Рыбаков также отметил, что депутатская группа будет всесторонне поддерживать коренные реформы во всех сферах политической, экономической и общественной жизни страны.

«Мы видим перспективу развития общества и государства только в проведении быстрых, последовательных и эффективных преобразований», - заявил он. В этой связи депутат добавил, что уже сейчас новосозданное парламентское объединение активно включилось в законотворческую деятельность, главная цель которой – улучшение благосостояния людей.

Кроме того, Рыбаков подчеркнул, что депутатская группа «Реформы ради будущего» является самостоятельным субъектом парламентской деятельности. Он также уверен, что вскоре члены депутатской группы получат статус внефракционных. Впоследствии это позволит новому объединению стать четвертым полноправным участником нынешней коалиции, активно работая в режиме широкого партнерства и координации с фракциями большинства.

«Создание группы «Реформы ради будущего», несомненно, укрепляет действующую коалицию, усиливает ее потенциал», - отметил депутат.

Рыбаков особо подчеркнул, что новая депутатская группа нацелена на реализацию реформ и программы президента Украины Виктора Януковича.

«Наша идеология построена на ценностях общества и государства. Мы хотим созидать. Поэтому мы отвергаем конфронтацию и противостояние как деструктивные средства. Наша группа призывает все политические силы, представленный в парламенте, к ответственности и здравому смыслу», - особо отметил координатор депутатской группы.

В этой связи Рыбаков добавил: «Нет времени на политические дрязги и склоки, которые сегодня ведутся в парламенте. Мы уже устали от того, что все говорят, а не делают. Мы хотим перейти от слов к делу, действительно взяться за реформы и изменить жизнь в нашей Украине в лучшую сторону. Вторая цель нашей депутатской группы - это продвижения самостоятельно законодательных инициатив. Раньше мы находились во фракциях, которые не слышали наших инициатив, и мы не могли их продвигать. Поэтому сегодня мы будем выдвигать их в парламенте и воплощать в жизнь».

Первым заместителем координатора депутатской группы избран народный депутат Владимир Каплиенко, заместителем – Виталий Курило, секретарем депутатской группы стал Валерий Камчатный.