Верховный Совет Крыма сформировал избирательную комиссию АРК

Сессия Верховного Совета АР Крым сформировала Избирательную комиссию АРК в составе 18 человек.

Об этом УНИАНУ сообщил депутат Верховного Совета Крыма от Партии регионов Виктор Агеев.

«В состав избиркома вошли представители всех парламентских партий Украины, официально зарегистрированные в Крыму согласно действующего законодательства, - отметил крымский парламентарий Виктор Агеев. - Три члена комиссии, как и полагается по закону, представители самой мощной в стране политической силы - Партии регионов».

По словам Виктора Агеева, «избирательная комиссия АРК сформирована исключительно на принципах, обеспечивающих честное и прозрачное проведение на территории Крыма выборов в местные органы власти всех уровней».

«Партия регионов и команда Президента Януковича имеет самую широкую поддержку населения в Крыму и Симферополе. Поэтому мы, в отличие от других политических сил, заинтересованы в честных и транспарентных выборах, на которых мнение каждого крымчанина и симферопольца будет учтено», - подчеркнул Виктор Агеев.

По мнению политика, новосформированный состав избиркома Крыма в состоянии максимально эффективно провести подготовку к выборам в Крыму.

Напомним, 30 августа на политсовете Крымского республиканского отделения Партии регионов было принято решение о поддержке кандидатуры Виктора Агеева на пост городского головы Симферополя.