БЮТ завтра потребует от Верховной Рады сразу два моратория

Фракция БЮТ требует, чтобы Верховная Рада завтра первым вопросом рассмотрела законопроект об установлении моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и цен на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня от имени фракции во время заседания Согласительного совета заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

«Нужно быстро, без всякой задержки решить этот вопрос. Мы просим поддержки коллег», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что в настоящее время далеко не все малообеспеченные украинцы смогут получить субсидии. По данным председателя фракции БЮТ, в одном из районов, который он курує, субсидию смогли получить три человека из 15 тысяч.

«Давайте, чтобы не поднимать волны в обществе, решим этот вопрос», - предложил он.

Лидер фракции также отметил, что БЮТ настаивает на принятии решения об установлении моратория на повышение пенсионного возраста для женщин. По его словам, конечно, что условие о повышении пенсионного возраста было заложено в меморандуме с МВФ, но это новшество является недопустимым.

Кроме того, по словам И.КИРИЛЕНКО, необходимо ввести налоговые каникулы для малого бизнеса, а также принять решение относительно обеспечения энергетической безопасности государства.

«Принятие этих документов не требует дополнительных средств из бюджета и рассмотрения в нескольких чтениях», - сказал лидер фракции БЮТ.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики своими постановлениями от 13 июля увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и для предприятий теплоэнергетики, которые обеспечивают отопление и горячее водоснабжение населения.

В апреле 2011 года правительство планирует провести второй этап повышения тарифов на газ для населения.