Богатырева хочет, чтобы никто не вступал в традиционные «украинские мины»

Координатор большинства в Верховной Раде Украины, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА призывает лидеров «Нашей Украины» и БЮТ, всех депутатов этих фракций перевести следующую пленарную неделю в плодотворную дискуссию вокруг вопроса улучшения благосостояния украинского народа и одновременно провести консультации с Президентом Украины относительно плана совместных действий – украинской дорожной карты.

Как говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой Р.БОГАТЫРЁВОЙ, лидер фракции Партии регионов предлагает на будущей неделе обсудить в парламенте вопросы поднятия уровня медицинских услуг до европейских стандартов, внедрения новых форм медицинского обеспечения, принятия мер для гарантирования безопасной окружающей среды для жизни и здоровья граждан, улучшения государственной политики по детскому и молодежному спорту, внедрения социальных стандартов, при которых размер потребительской корзины каждого украинца не будет унижать достоинство человека.

Одновременно Р.БОГАТЫРЁВА предлагает провести консультации с Президентом Украины относительно плана совместных действий – украинской дорожной карты, «но таким образом, чтобы и у большинства, и у оппозиции были идентичные карты, чтобы никто не ходил окольными путями и не вступал в традиционные «украинские мины». Она предлагает «говорить о нерушимости конституционного строя, доверии к Конституции, ответственности Президента, правительства, парламентского большинства и оппозиции за национальную стабильность и формировании сбалансированной политической системы, которая главной целью для себя выбирает национальный интерес – сильное и демократическое государство Украина».

Как говорится в заявлении, “от оппозиции до сих пор мы не услышали ни одного понятного конструктивного предложения по модернизации политической системы, концепции социально-экономических реформ, перехода к открытой, публичной и социализированной экономике, воспитанию национального инвестора и внутреннему рынку с высоким иммунитетом конкурентноспособности. Мы не слышим о пакете законодательных инициатив, направленных на борьбу с коррупцией, отделение власти от бизнеса, реформы судебной да и всей правоохранительной системы, направленной на устранение черных пятен на теле нашей демократии: торговли людьми, насилия в семьях, наркоторговли, теневой экономики» и тому подобное.

«Впереди страстная неделя. Есть возможность отвести глаза от баррикад, не слышать собственных амбиций и воинственных призывов, и искать диалог всем вместе на виду у нашего суверена. С Президентом, премьер-министром, лидерами парламентских политических сил, с участием национальных старейшин, которые закладывали первые камни в фундамент украинской государственности», говорится в заявлении Р.БОГАТЫРЁВОЙ.