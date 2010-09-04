Кернес приказал заменить харьковские райсоветы администрациями районов

Секретарь Харьковского горсовета, исполняющий обязанности городского председателя Геннадий КЕРНЕС подписал распоряжение "Об организационно-правовых мерах по прекращению деятельности районных в городе Харькове советов".

Распоряжение Г.КЕРНЕСА №2479 от 2 сентября опубликовано на официальном сайте горсовета.

Согласно документу, Г.КЕРНЕС поручил председателям районных советов до 1 октября произвести инвентаризацию имущества и списать непригодную для дальнейшей эксплуатации собственность. Также председатели райсоветов должны подготовить документацию о созданных районными советами учреждениях и организациях, а также подготовить акты приемки-передачи имущества исполнительным органам городского совета.

До 10 сентября председатели райсоветов должны издать распоряжения, предупредив должностных лиц "о последующем освобождении от занимаемых должностей в связи с изменениями в организации труда".

Кроме того, заместителям городского председателя, директорам департаментов, начальникам управлений и руководителям других исполнительных органов Харьковского горсовета Г.КЕРНЕС поручил до 15 сентября подать предложения о полномочиях администраций районов г. Харькова, а также подготовить проекты положений о соответствующих исполнительных органах городского совета, которые будут входить в состав администраций районов.

Также до 1 октября заместители городского председателя должны подготовить проекты штатных расписаний.

Юридический департамент горсовета до 20 сентября должен подготовить проект положения об администрации соответствующего района Харькова.

Как сообщал УНИАН, районные в г. Харькове советы были ликвидированы решением сессии Харьковского горсовета 25 ноября 2009 года.

6 июля 2010 года Дзержинський районный суд Харькова подтвердил законность решения горсовета "О необразовании районных в городе Харькове советов".