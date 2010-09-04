Компартия передумала: потребует отставки всего правительства?

В Компартии не исключают, что будут инициировать вопрос об отставке всего правительства Николая Азарова.

Об этом заявил Радио "Свобода" коммунист Леонид Грач.

Как известно, ранее фракция КПУ заявила о намерении рассмотреть на заседании 7 сентября вопрос о том, чтоб инициировать отставку вице-премьера по экономическим вопросам Сергея Тигипко из-за проекта Налогового кодекса, над которым он работал.

"Все то, что делает сегодня правительство Азарова и президент Янукович, душит украинскую экономику, уничтожает малый и средний бизнес, и, конечно, уничтожает возможность формирования среднего класса", - заявил Грач.

"Сергей Тигипко - мелкая сошка в этой большой идеологической игре, навязанной донецким бизнесом. Значит, нужно ставить вопрос шире, об отставке правительства Азарова", - утверждает он.

Как известно, в пятницу, 3 сентября, Кабмин - в лице премьера Николая Азарова и вице-премьера Бориса Колесникова - представил проект Налогового кодекса, который должен был пройти обсуждение с экспертами, общественностью, участниками рынка и налогоплательщиками.

Со своей стороны, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей Терехин (БЮТ) говорит, что на самом деле общественного обсуждения Налогового кодекса не было.

"Этот Налоговый кодекс обсуждался господином Колесниковым, господином Клюевым, господином Азаровым и представителями большого бизнеса где-то в кабинете на Грушевского. Остальное - это антураж", - заявил Терехин.

Он отметил, что как глава профильного комитета еще не видел проекта Налогового кодекса.

Впрочем, по его словам, "главная идея - это уменьшение налоговой нагрузки на большой международный бизнес и увеличение налоговой нагрузки на самозанятых украинцев".

А БЮТовец Сергей Соболев заявил, что вся ответственность за разработку Налогового кодекса лежит на Тигипко, и не исключил, что фракция БЮТ может поддержать его отставку.

Украинская правда