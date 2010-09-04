Тимошенко не жалеет, что купила слишком много "Тамифлю"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО и сейчас стала бы закупать медицинский препарат "Тамифлю", если бы стране угрожала эпидемия "свиного гриппа".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала во время эфира "Шустер live".

"Если бы сегодня нужно было делать то же, я сделала бы то же", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она объяснила, что истерия, которая царила в мире во время эпидемии, требовала полной готовности. "Это сейчас, задним умом, говорят: да ничего не было там. А когда у нас Западная и Центральная Украина каждый день теряла тысячи людей в больницах от атипичной пневмонии, то мне было страшно, простите", - сказала она. При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что именно поэтому она "купила "Тамифлю". "И сегодня поступила бы так же. Лучше какое-то количество Тамифлю пропадет, чем его не хватит».