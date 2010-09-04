Тимошенко о субсидиях, профанации и 72 справках

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко считает, что заявления чиновников об упрощении порядка получения жилищных субсидий - полная профанация.

"Привлекать к ответственности надо людей, которые раздали людям для получения жилищных субсидий такие документы, как декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, которые обращаются за назначением субсидий", - сказала Ю.Тимошенко в эфире ток-шоу "Шустер-live".

По ее мнению, абсурден, в частности, пункт о необходимости декларировать товары, купленные гражданином за последние 12 месяцев. "Напиши список, и, более того, не просто напиши список, а еще на каждое слово собери справку. Мы посчитали, что 72 справки надо собрать бабушке, чтобы получить жилищную субсидию. Скажите, в нашем государстве есть хоть один человек, который оформит эту субсидию", - отметила лидер "Батьківщини".