Тимошенко: власть отвлекает внимание от своих коррупционных действий
"Испытания закаляют настоящих людей"
Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко считает, что власть уголовным преследованием представителей предыдущего правительства пытается отвлечь внимание общества от своих коррупционных действий.
"Новая власть борется с коррупцией, рассказывая, что "главный коррупционер" - Тимошенко и ее министры, которые "разграбили" страну, и поэтому сегодня власти вынуждены повышать тарифы на газ, тепло, воду, на все", - сказала Ю.Тимошенко в эфире ток-шоу "Шустер live".
"Эти уголовные преследования имеют много целей. Не только доказать, что мы были коррупционерами, а сегодня "честное" правительство, "честный" Президент. Это и запугать всех, кто когда-либо посмотрит в сторону нечестно заработанной собственности кланов, и запугать всех моих соратников... Такие испытания закаляют настоящих людей, которые могут бороться. Такие испытания не каждый проходит: кто ломается, тот сходит с этой дистанции. Я хочу, чтобы возле меня остались люди, которые не ломаются", - отметила Ю.Тимошенко.
В то же время, лидер партии "Батьківщина" считает, что сейчас через подчинение Администрации Президента судебной ветви власти представителям ее правительства практически невозможно доказать беспочвенность обвинений.