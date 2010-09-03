Попов уже нашел в Киеве курочку, которая несет золотые яйца

Первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ заверяет, что коммунальные рынки столицы – Бессарабский, Житний и Владимирский - не будут приватизироваться, невзирая на результаты проверки их деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в ответ на просьбу сообщить о заключениях специально созданной при КГГА комиссии, которая проверяла указанные рынки.

По словам А.ПОПОВА, заключения этих комиссий подготовлены, и завтра он намерен с ними ознакомиться. «Могу однозначно сказать, что приватизация этих рынков нами не предусмотрена», - отметил А.ПОПОВ.

По его убеждению, указанные рынки - «это курочка, которая несет золотые яйца». «Там нужно навести порядок, и те теневые потоки, причем весомые, и это подтвердила комиссия, которая работала, их нужно легализовать и направить в бюджет», - подчеркнул А.ПОПОВ.