Объявить свою позицию по досрочным выборам Ющенко обещает на съезде НСНУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает в своей речи на съезде политической партии "Народный Союз “Наша Украина" объявить свою позицию относительно досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам перед началом съезда.

Отвечая на вопрос, будет ли подписан указ, он сказал: «Послушайте мое выступление, я не хочу говорить перед съездом».