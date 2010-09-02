Компартия: Тигипко, как политик, будто с двойным дном

7 сентября на заседании парламентской фракции Коммунистической партии Украины будет решено, в какой форме коммунисты выдвинут требование об отставке вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке народный депутат, первый секретарь Донецкого обкома КПУ Николай КРАВЧЕНКО.

«7 сентября мы на заседании фракции решим этот вопрос (об отставке С.ТИГИПКО - УНИАН): то ли через проект постановления, то ли просто, чтобы он написал заявление по собственному желанию», - сказал нардеп.

Он считает, что С.ТИГИПКО должен покинуть нынешнее правительство, поскольку проект нового Налогового кодекса, написанный под руководством вице-премьера, неприемлем для страны.

«ТИГИПКО как политик, получается, – как с двойным дном. Он вроде бы как ратует за малый и средний бизнес и пытается сделать это основой своей политики, а с другой стороны – выпускает такие опусы в виде Налогового кодекса», - заявил Н.КРАВЧЕНКО.

«Это несоответствие формы и содержания заставило нас предложить ТИГИПКО уйти из правительства», – заключил коммунист.