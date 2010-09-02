Тимошенко: авторитарный режим в Украине опасен для всего Евросоюза

Экс-президент Латвии Вайра ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА выразила обеспокоенность последними событиями в Украине.

Как сообщает пресс-служба БЮТ, об этом она сказала в Киеве во время встречи с председателем партии «Батькивщина» Юлией ТИМОШЕНКО.

Экс-президент Латвии отметила, что европейские политики внимательно следят за развитием ситуации в Украине. «Украина очень важна для Европы. Мы переживаем за Украину», - сказала она.

В.ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА выразила сожаление, что Президентом Украины не стала женщина, и пожелала Ю.ТИМОШЕНКО успехов в будущем.

«Жаль, что Украина потеряла шанс получить президента-женщину. Но я желаю Вам силы, воодушевления и успеха в будущем», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила свою собеседницу за поддержку и отметила: «Раньше в нашем государстве был и кризис, и политическая борьба, но одно оставалось неизменным – свобода преумножалась».

По ее словам, в Украине происходит эрозия демократии и постепенное восстановление авторитарной системы правления. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что об этом свидетельствуют систематические нарушения Конституции и законов Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и подвластным ему правительством, пренебрежение правами и свободами людей, запугивания и репрессии власти против оппозиции, подчинение правосудия и судебной системы администрации Президента, цензура, избиения и исчезновения журналистов.

«Сейчас нарушаются права, свободы и надежды украинцев. Это опасно не только для Украины, это может быть опасно и для ЕС», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что события в Украине всегда были знаковыми.

«Когда наше государство начинает регрессировать, это влияет на жизнь всего постсоветского региона. Украинцы чувствуют ответственность за это, но здесь и Европа должна быть вместе с нами», - сказала она.

Также Ю.ТИМОШЕНКО и В.ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА обсудили рекомендации относительно виденья будущего ЕС, изложенные в докладе «Проект Европы 2030», подготовленном «группой мудрецов», вице-президентом которой является В.ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА.