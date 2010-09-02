КПУ: в коалиции мы решили вопросы, которые не могли решить десятилетиями

Фракция КПУ не намерена выходить из состава парламентской коалиции.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Донецке заявил первый секретарь Донецкого обкома КПУ, народный депутат Украины Николай КРАВЧЕНКО, сообщается на сайте КПУ.

«Если говорить об общей политической ситуации, то сегодня на слуху вопрос якобы выхода коммунистов из коалиции. Я должен сразу сказать, что никаких решений и обсуждений на эту тему нет, и не может быть. Слишком дорого обошлась нам, я имею в виду Украину, «помаранчевая власть», - сказал он. Н.КРАВЧЕНКО отметил, что подобная информация является «чистой провокацией».

Он также отметил, что работа фракции коммунистов в составе коалиции была достаточно плодотворной. «Мы достигли, я имею в виду уже фракцию коммунистов, решения тех вопросов, которые не могли решить десятилетиями», - подчеркнул Н.КРАВЧЕНКО.