СМИ нашли Данилишина: говорит, что лечится

11:53, 02 сентября 2010
Политика
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И обещает вернуться в Украину

Экс-министр экономики в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО Богдан ДАНИЛИШИН, которого с конца августа разыскивает Интерпол, заявил, что намерен появиться в Украине и не прячется от следствия.

Об этом бывший министр рассказал в телефонном интервью Kyiv Post, сообщается на сайте издания.

"Я сейчас нахожусь на лечении. Кроме того, я нахожусь в отпуске еще с начала июня", - заявил Б.ДАНИЛИШИН, который не пожелал уточнить место лечения. На вопрос, рассматривает ли он возможность подачи заявки на предоставление политического убежища за рубежом, Б.ДАНИЛИШИН заявил, что появится в Украине только после завершения лечения. Он отверг обвинение Генпрокуратуры в свой адрес о причиненном ущербе государству, а также отметил, что приветствует стремление действующей власти навести порядок в государственных закупках.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-министр экономики Б.ДАНИЛИШИН включен в список лиц, которых разыскивает Интерпол. Персональные данные Б.ДАНИЛИШИНА сегодня размещены на сайте Интерпола.

В отношении Б.ДАНИЛИШИНА возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением, повлекшем тяжелые последствия, - по факту нанесения им ущерба государству на сумму 4,5 млн. грн. при согласовании ГП “МА «Борисполь» применение процедуры закупки у одного участника.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в Генпрокуратуре сообщали, что Б.ДАНИЛИШИН скрывается в Германии, куда он выехал за день до возбуждения уголовного дела. Между тем в Федеральной полиции Германии заявили, что не имеют информации о том, что Б.ДАНИЛИШИН якобы находится на территории ФРГ.

10 августа органы прокуратуры объявили Б.ДАНИЛИШИНА в государственный, межгосударственный и международный розыски в связи с тем, что после возбуждения в отношении него уголовного дела он не являлся на допросы к следователю прокуратуры.

11 августа Печерский районный суд Киева по представлению Генеральной прокуратуры дал согласие на розыск и доставку Б.ДАНИЛИШИНА на судебное заседание для избрания ему меры пресечения.

20 августа министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что правоохранительные органы имеют подтверждение, что Б.ДАНИЛИШИН находится за рубежом.

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