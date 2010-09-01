В решении по «частотному делу» бютовец увидел политическую месть

Народный депутат Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ(фракция БЮТ) считает исключительно политическим постановление Киевского апелляционного административного судаоб отмене решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении частот телеканалам ТВi и "5 канал".

"Это политическая месть и запугивание. Ведь как по-другому можно назвать лишение "5 канала" частот для вещания? Я напомню, что именно "5 канал" наиболее полно освещал Помаранчевую революцию. Кстати, при нынешнем министре образования из учебников по истории исключили даже раздел о Помаранчевой революции", – сказал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

По его мнению, власть целенаправленно предпринимает действия по ограничению свободы слова, уничтожая независимые СМИ и монополизируя информационное пространство.

"ТВi и "5 канал" стали объектом удара именно потому, что эти каналы являются альтернативными, нелояльными к нынешней власти. Такие телеканалы должны присутствовать в информационном пространстве, учитывая, что мы стремимся построить государство на основе демократических ценностей. Не думаю, что власть, лишая их частот, добьётся к себе уважения в обществе", – добавил народный депутат.

Справка УНИАН. 8 июня 2010 года Киевский окружной административный суд полностью удовлетворил исковые требования медиа-холдинга U. A. Inter Media Group, отменив решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2009 года о результатах конкурса, в соответствии с которым TBi получил 33 частоты, "5 канал" – 26 частот.

30 августа Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении частот телеканалам ТВi и "5 канал".

Телеканал ТВі заявил о намерении обжаловать это решение в Высшем административном суде Украины.