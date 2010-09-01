В решении по «частотному делу» бютовец увидел политическую месть
Попутно досталось Табачнику
Народный депутат Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ(фракция БЮТ) считает исключительно политическим постановление Киевского апелляционного административного судаоб отмене решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении частот телеканалам ТВi и "5 канал".
"Это политическая месть и запугивание. Ведь как по-другому можно назвать лишение "5 канала" частот для вещания? Я напомню, что именно "5 канал" наиболее полно освещал Помаранчевую революцию. Кстати, при нынешнем министре образования из учебников по истории исключили даже раздел о Помаранчевой революции", – сказал Д.ВЕТВИЦКИЙ.
По его мнению, власть целенаправленно предпринимает действия по ограничению свободы слова, уничтожая независимые СМИ и монополизируя информационное пространство.
"ТВi и "5 канал" стали объектом удара именно потому, что эти каналы являются альтернативными, нелояльными к нынешней власти. Такие телеканалы должны присутствовать в информационном пространстве, учитывая, что мы стремимся построить государство на основе демократических ценностей. Не думаю, что власть, лишая их частот, добьётся к себе уважения в обществе", – добавил народный депутат.
Справка УНИАН. 8 июня 2010 года Киевский окружной административный суд полностью удовлетворил исковые требования медиа-холдинга U. A. Inter Media Group, отменив решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2009 года о результатах конкурса, в соответствии с которым TBi получил 33 частоты, "5 канал" – 26 частот.
30 августа Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении частот телеканалам ТВi и "5 канал".
Телеканал ТВі заявил о намерении обжаловать это решение в Высшем административном суде Украины.