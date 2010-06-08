Суд отнял лицензию у «5 канала»

Суд полностью удовлетворил иск медиа-холдинга U.A.Inter Media Group против «5 канала».

Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат Украины, член наблюдательного совета «5 канала» Юрий СТЕЦЬ.

«Несколько минут назад суд полностью удовлетворил иск. Абсолютно для меня то, что это классический признак того, как представители новой власти, декларируя на словах одно, делают совершенно другое. Я никак иначе, как уничтожение мощного, качественного, честного, объективного телеканала в Украине, такие действия назвать не могу», - сказал Ю.СТЕЦЬ.

По его словам, суд вынес решение полностью удовлетворить исковые требования истца, которым были представители медиа-холдинга U.A.Inter Media Group о признании решения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении частот «5 каналу». «По факту - забрать лицензию у «5 канала» и телеканала Тві и других телеканалов», - отметил Ю.СТЕЦЬ. По его словам, в связи с решением суда аудитория «5 канала» уменьшится, и он не сможет осуществлять вещание по всей территории Украины. «Как по мне, это не политическое решение. Это исключительно бизнес-интересы одной группы компаний - не более, - которые имеют отношение к нынешнему председателю СБУ, члену Высшего совета юстиции Валерию ХОРОШКОВСКОМУ», - отметил Ю.СТЕЦЬ.

Как сообщал УНИАН, 7 июня редакционный совет “5 канала” обратился с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором просит защитить журналистов в ситуации с судом. По мнению коллектива, на процесс влияет председатель СБУ, член Высшего Совета юстиции В.ХОРОШКОВСКИЙ, владелец медиа-холдинга U.A. Inter Media Group. Эта группа сейчас обжалует решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2010 г. о выделении частот, которые достались, в основном, каналу ТВі и “5 каналу”. Редакционный совет “5 канала” считает, что ситуация может привести к потере лицензии. А следовательно, без работы может оказаться полтысячный коллектив, а Украина - подтвердить статус государства, в котором свертываются свободы.

В свою очередь, В.ХОРОШКОВСКИЙ назвал “неправдивым” обвинение работников “5 канала” в его адрес. "Уважаемые господа журналисты “5 канала”, с удивлением ознакомился с обнародованным накануне открытым письмом, где вы меня обвиняете в давлении на ваш канал. Решительно опровергаю изложенное в этом письме", - цитирует сайт “5 канала” слова В.ХОРОШКОВСКОГО, который требует публично предоставить доказательства, или объяснить причину и назвать инициаторов, как он высказался, "потока неправды".