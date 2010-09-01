Бойко «выдал»: у нас цена на газ для населения такая же, как и в РФ

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО исключает повторное повышение розничных цен на природный газ для населения.

Об этом он сказал в интервью «5 каналу».

«Сейчас у нас цена для населения такая же, как и в Российской Федерации... Больше повышать цену мы не собираемся», – сказал он.

При этом Ю.БОЙКО отметил, что повышение цен на газ для населения на 50% с августа этого года было вынужденным шагом, сделанным в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики с 1 августа 2010 года повысила розничные цены на природный газ для населения в среднем на 50% – до 72,54-295,41 коп./куб. м (с НДС).

Согласно Меморандуму, подписанному между Кабинетом министров Украины и МВФ, с 1 апреля 2011 года запланировано повторное повышение цен на газ для населения еще на 50%.

Объединение НАК «Нафтогаз Украина» и ОАО «Газпром» позволит населению Украины получать газ по внутрироссийским ценам заявил 27 августа председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР в эфире телеканала «Вести».

«На перспективу наша точка зрения, точка зрения «Газпрома» сводится к тому, что мы могли бы объединить «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», при этом мы считаем, что это был бы очень важный социальный момент, потому что поставка газа для населения Украины могла бы в этом случае осуществляться, на наш взгляд, по ценам, по которым осуществляется поставка газа для населения России. У нас цена на газ для населения России устанавливается государством, является нерыночной, на сегодняшний день это 1 тис. 880 руб. за тыс. куб. Это чуть больше 60 долл. за тысячу кубометров», - сказал А.МИЛЛЕР.

Фактически "газ для украинцев по внутрироссийским ценам" стал основным "пряником", который Москва обещает за объединение Нафтогаза и Газпрома.

Справка УНИАН. Отпускные цены на природный газ для населения, дифференцированные по годовому объему потребления и наличию или отсутствию у абонента счетчика, с 1 августа 2010 года выросли на 50%, сообщается на веб-сайте Национальной комиссии регуляции электроэнергетики (НКР”) Украины. Соответствующее решение утверждено постановлением комиссии №812 от 13 июля 2010 года. В то же день постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции.

Отпускная цена на природный газ для абонентов, которые потребляют не более 2,5 тыс. кубометров газа в год, при наличии счетчика вырастет с 483,6 грн. за тысячу кубометров до 725,4 грн., при отсутствии счетчика — с 531,6 грн. до 798 грн. за тысячу кубометров.

Цена на газ для абонентов, которые потребляют не более как 6 тыс. кубометров в год, при наличии счетчика увеличится с 732 грн. за тысячу кубометров до 1098 грн., при отсутствии счетчика — с 805,2 грн. до 1207,8 грн. за тысячу кубометров.

Для абонентов, которые потребляют не более как 12 тыс. кубометров в год, цена на газ при наличии счетчика вырастет с 1498,8 грн. за тысячу кубометров до 2248,2 грн., при отсутствии счетчика — из 1648,2 грн. до 2473,2 грн. за тысячу кубометров.

Также цена на газ для абонентов, которые потребляют свыше 12 тыс. кубометров в год, при наличии счетчика увеличится с 1790,4 грн. за тысячу кубометров до 2685,6 грн., при отсутствии счетчика — с 1968,6 грн. до 2954,1 грн. за тысячу кубометров.